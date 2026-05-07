Risotto mit Geflügelleber

1 Schalotten fein hacken. Die Hälfte davon in Olivenöl anschwitzen.

2 Reis untermengen, verrühren und mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen. Salzen. Nach und nach mit heißer Suppe aufgießen und immer wieder umrühren. Nach ca. 20 bis 30 Minuten müsste der Risotto bissfest gegart sein.

3 Die Lebern putzen und in Stücke schneiden.

4 Die restlichen Schalotten mit dem Thymian in Olivenöl anschwitzen. Die Lebern dazugeben und kurz kräftig anbraten. Mit Madeira oder Portwein ablöschen und einkochen lassen.

5 Butter und frisch geriebenen Parmesan unter den Risotto mengen. Er sollte eine cremig-weiche Konsistenz haben. Wenn nötig, noch etwas Suppe einrühren. In tiefen Tellern anrichten.

6 Leber mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf dem Risotto verteilen.