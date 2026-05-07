Gegrillte Leber mit Rösterdäpfel à la Gasthof Thomahof
Ein Teller voller Wärme und regionaler Aromen: Die Leber mit Rösterdäpfeln à la Thomahof verbindet traditionelle Handwerkskunst mit ausgewählten Zutaten.
Zutaten für die Rösterdäpfel
- 400 g Erdäpfel
- 1 kleine Zwiebel
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 1 EL Öl
Zubereitung Rösterdäpfel
- 1
Erdäpfel schälen und weich kochen, Zwiebel fein schneiden und in Olivenöl goldgelb rösten, gekochte Kartoffeln abgießen und in Stücke schneiden oder zerdrücken, zu den Zwiebeln geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten für die gegrillte Leber
- 500 g Schweineleber (ganz frisch)
- 1 ganze Zwiebel
- 1 Apfel
- 1 Tomate
- 2 EL Öl
- schwarzer Pfeffer
- Salz
- 1 Schuss Weinbrand
Zubereitung Gegrillte Leber
- 1
Wenn nötig, die Leber putzen, in dünne Scheiben schneiden und beidseitig klopfen.
- 2
In einer Pfanne die Zwiebel rösten und anschließend auf die Seite stellen.
- 3
In einer anderen Pfanne die Leber drei bis vier Minuten in Öl braten salzen und pfeffern.
- 4
Danach die Äpfel, Tomaten und die Zwiebel zur Leber dazugeben und kurz mitbraten.
- 5
Die Leber kurz bevor sie fertig ist mit einem Schuss Weinbrand übergießen.
- 6
Mit den Rösterdäpfeln und etwa einer Knoblauchsoße servieren.