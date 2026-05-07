Gegrillte Leber mit Rösterdäpfel à la Gasthof Thomahof

1 Wenn nötig, die Leber putzen, in dünne Scheiben schneiden und beidseitig klopfen.

2 In einer Pfanne die Zwiebel rösten und anschließend auf die Seite stellen.

3 In einer anderen Pfanne die Leber drei bis vier Minuten in Öl braten salzen und pfeffern.

4 Danach die Äpfel, Tomaten und die Zwiebel zur Leber dazugeben und kurz mitbraten.

5 Die Leber kurz bevor sie fertig ist mit einem Schuss Weinbrand übergießen.