Erdäpfelaufstrich
Herzhafter Erdäpfelaufstrich mit Zwiebel, Knoblauch und Gewürzen – cremig, würzig und perfekt fürs Bauernbrot.
Zutaten für den Erdäpfelaufstrich
- 500 g speckige Erdäpfel
- Zwiebel
- Knoblauch
- Sauerrahm
- Öl
- 4 EL Butter (zerlassen)
- Koriander
- Salz
- Pfeffer
- Kümmel
- Schnittlauch
- evtl. Speck
Zubereitung Erdäpfelaufstrich
- 1
Erdäpfel in Salzwasser kochen, sofort schälen, in Stücke schneiden und mit dem Erdäpfelstampfer oder mit einer Gabel zerdrücken. Wer will, kann die Erdäpfel auch durch die Erdäpfelpresse drücken.
- 2
Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in etwas Öl glasig dünsten. Dabei verlieren sie ihre Schärfe. Den feingehackten Knoblauch zu den Zwiebeln geben und kurz mitrösten. Die Zwiebel-Knoblauch-Mischung mit zerlassener Butter und dem cremig gerührten Sauerrahm unter die Erdäpfel mengen. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und Kümmel (eventuell gemahlen) verrühren. Eine Stunde zugedeckt rasten lassen. Tipp: Wer frischen Zwiebelgeschmack bevorzugt, würzt die Erdäpfel am besten mit klein geschnittenen Schalotten.
- 3
Anstelle von Sauerrahm und Butter können Sie auch Doppelrahmfrischkäse mit Kren unter die Erdäpfel mengen. Wenn der Käse trocken ist, mit etwas EL Rahm verrühren. Den Aufstrich auf dunkles Bauernbrot streichen. Entweder mit klein geschnittenem Schnittlauch oder gerösteten Speckwürfeln bestreuen.