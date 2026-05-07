Erdäpfelaufstrich

1 Erdäpfel in Salzwasser kochen, sofort schälen, in Stücke schneiden und mit dem Erdäpfelstampfer oder mit einer Gabel zerdrücken. Wer will, kann die Erdäpfel auch durch die Erdäpfelpresse drücken.

2 Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in etwas Öl glasig dünsten. Dabei verlieren sie ihre Schärfe. Den feingehackten Knoblauch zu den Zwiebeln geben und kurz mitrösten. Die Zwiebel-Knoblauch-Mischung mit zerlassener Butter und dem cremig gerührten Sauerrahm unter die Erdäpfel mengen. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und Kümmel (eventuell gemahlen) verrühren. Eine Stunde zugedeckt rasten lassen. Tipp: Wer frischen Zwiebelgeschmack bevorzugt, würzt die Erdäpfel am besten mit klein geschnittenen Schalotten.