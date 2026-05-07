Topfenstollen

1 Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen mischen. Mit Rum beträufeln.

2 Eine Viertelstunde marinieren lassen, dann in ein Sieb zum Abtropfen geben. Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen.

3 Mehl und Backpulver versieben. Topfen, Zucker, Eier, Salz, klein geschnittene Butter, Zitronensaft und -schale zum Mehl geben. Zu einem festen Teig verkneten.

4 Mandeln und Früchte in etwas Mehl wälzen und unter den Teig kneten.

5 Ein Blech mit Backpapier auslegen. Den Teig in eine Stollenform drücken. Den Stollen auf das Backpapier stürzen. Die Form auf dem Stollen „sitzen“ lassen.

6 Ins 180 Grad heiße Rohr schieben. Eine Stunde backen. Aus dem Rohr nehmen. Die Form entfernen. Den noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen.