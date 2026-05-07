Topfenstollen
Saftiger Topfenstollen mit Rumrosinen, Zitronenaroma und Mandeln – ein moderner Twist des klassischen Festtagsgebäcks.
Zutaten für den Topfenstollen
- 500 g Mehl
- 1 Pck. Backpulver
- 250 g Topfen
- 150 g Zucker
- 2 Eier
- 1 Prise Salz
- 100 g Butter
- 1 Zitrone
- 250 g Rosinen
- 5 g Rum
- 50 g Zitronat, gewürfelt
- 50 g Orangeat, gewürfelt
- 150 g Mandelstifte
- Staubzucker
Zubereitung Topfenstollen
- 1
Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen mischen. Mit Rum beträufeln.
- 2
Eine Viertelstunde marinieren lassen, dann in ein Sieb zum Abtropfen geben. Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen.
- 3
Mehl und Backpulver versieben. Topfen, Zucker, Eier, Salz, klein geschnittene Butter, Zitronensaft und -schale zum Mehl geben. Zu einem festen Teig verkneten.
- 4
Mandeln und Früchte in etwas Mehl wälzen und unter den Teig kneten.
- 5
Ein Blech mit Backpapier auslegen. Den Teig in eine Stollenform drücken. Den Stollen auf das Backpapier stürzen. Die Form auf dem Stollen „sitzen“ lassen.
- 6
Ins 180 Grad heiße Rohr schieben. Eine Stunde backen. Aus dem Rohr nehmen. Die Form entfernen. Den noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen.
- 7
Auskühlen lassen. Dicht mit Staubzucker bestreuen.