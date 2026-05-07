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Topfenstollen

Saftiger Topfenstollen mit Rumrosinen, Zitronenaroma und Mandeln – ein moderner Twist des klassischen Festtagsgebäcks.

Symbolbild
© Jens Zieschank auf Pixabay
Symbolbild
Gesamtzeit:1 h 29 min

Zutaten für den Topfenstollen

  • 500 g Mehl
  • 1 Pck. Backpulver
  • 250 g Topfen
  • 150 g  Zucker
  • 2 Eier
  • 1 Prise Salz
  • 100 g Butter
  • 1 Zitrone
  • 250 g Rosinen
  • 5 g Rum
  • 50 g Zitronat, gewürfelt
  • 50 g Orangeat, gewürfelt
  • 150 g Mandelstifte
  • Staubzucker

Zubereitung Topfenstollen

  1. 1

    Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen mischen. Mit Rum beträufeln.

  2. 2

    Eine Viertelstunde marinieren lassen, dann in ein Sieb zum Abtropfen geben. Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen.

  3. 3

    Mehl und Backpulver versieben. Topfen, Zucker, Eier, Salz, klein geschnittene Butter, Zitronensaft und -schale zum Mehl geben. Zu einem festen Teig verkneten.

  4. 4

    Mandeln und Früchte in etwas Mehl wälzen und unter den Teig kneten.

  5. 5

    Ein Blech mit Backpapier auslegen. Den Teig in eine Stollenform drücken. Den Stollen auf das Backpapier stürzen. Die Form auf dem Stollen „sitzen“ lassen.

  6. 6

    Ins 180 Grad heiße Rohr schieben. Eine Stunde backen. Aus dem Rohr nehmen. Die Form entfernen. Den noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen.

  7. 7

    Auskühlen lassen. Dicht mit Staubzucker bestreuen.