Erdäpfelauflauf mit Blutwurst

1 Käse fein reiben. Erdäpfel in Salzwasser gar kochen, schälen und sofort durch die Erdäpfelpresse drücken. Mit Ei, Käse und Semmelbrösel verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 Zwiebeln in Spalten schneiden und in Öl goldgelb rösten. Blutwurst in dünne Radln schneiden, dabei die Haut abziehen und in die Pfanne zu den Zwiebeln geben. Gut anrösten, mit Majoran würzen, durchschwenken und wenn nötig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Boden und Rand einer Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Die Hälfte der Erdäpfelmasse einfüllen. Das Blutwurstgröstl darauf verteilen. Mit einem Teelöffel kleine Häufchen Frischkäse auf das Gröstl setzen und mit den restlichen Erdäpfeln abdecken. Semmelbrösel und Butterflocken darüberstreuen.