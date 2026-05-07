Fischpfanne mit Muschelnudeln

1 Die Paradeiser mit kochendem Wasser übergießen, abschrecken und die Haut abziehen. Nun noch die Paradeiser vierteln und dabei die Kerne entfernen.

2 Den Knoblauch in kleine Würfel schneiden.

3 Das Zanderfilet in dünne Scheiben schneiden, salzen und pfeffern.

4 Etwas Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und den Fisch unter Schwenken darin kurz anrösten. Auf einen vorgewärmten tiefen Teller geben, Klarsichtfolie über den Teller spannen und ins 70 Grad heiße Backrohr stellen.

5 Noch etwas Öl zum Bratfett in die Pfanne geben. Den Knoblauch darin anschwitzen. Die Paradeiser dazugeben, Staubzucker darüberstreuen und karamellisieren lassen. Eventuell ein paar Tropfen alten Balsamicoessig darüberträufeln. Das muss aber nicht sein.