Fischpfanne mit Muschelnudeln
Saftiger Zander wird in einer duftenden Fischpfanne sanft geschmort, begleitet von feinen Kirschparadeisern und zarten Kräuternoten. Die Muschelnudeln nehmen die cremige, leicht maritime Sauce auf und verbinden alle Aromen zu einem harmonischen Geschmackserlebnis.
Zutaten für die Fischpfanne mit Muschelnudeln
- 400 g Zanderfilet
- 250 g Kirschparadeiser
- 2 TL Staubzucker
- 3 Zehe/n Knoblauch
- 3 Basilikumblättchen
- 300 g Muschelnudeln
- evtl. alten Balsamicoessig
- Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Fischpfanne mit Muschelnudeln
- 1
Die Paradeiser mit kochendem Wasser übergießen, abschrecken und die Haut abziehen. Nun noch die Paradeiser vierteln und dabei die Kerne entfernen.
- 2
Den Knoblauch in kleine Würfel schneiden.
- 3
Das Zanderfilet in dünne Scheiben schneiden, salzen und pfeffern.
- 4
Etwas Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und den Fisch unter Schwenken darin kurz anrösten. Auf einen vorgewärmten tiefen Teller geben, Klarsichtfolie über den Teller spannen und ins 70 Grad heiße Backrohr stellen.
- 5
Noch etwas Öl zum Bratfett in die Pfanne geben. Den Knoblauch darin anschwitzen. Die Paradeiser dazugeben, Staubzucker darüberstreuen und karamellisieren lassen. Eventuell ein paar Tropfen alten Balsamicoessig darüberträufeln. Das muss aber nicht sein.
- 6
Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Mit den Fischscheiben und etwas Nudelkochwasser zu den Paradeisern in die Pfanne geben. Gut durchschwenken und sofort anrichten. Mit in Streifen geschnittenem Basilikum bestreuen.