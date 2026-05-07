1 Karotten, Lauch, Sellerie und Zwiebel würfeln. Ochsenwangerl in Öl rundherum anbraten, salzen und pfeffern. Aus dem Topf heben und warm stellen.

2 Bratfett entfernen, frisches Öl in den Topf gießen. Gemüsewürfel und Paradeismark darin anrösten. Mit 1/4 Rotwein ablöschen, einkochen lassen. Portwein dazugießen und wieder einkochen lassen. Das Ganze mit dem restlichen Wein wiederholen. Saucenansatz sollte eine sämige Konsistenz haben.

3 Fleisch auf das Gemüse setzen, mit Kalbsfond aufgießen und so viel Wasser dazugießen, dass das Fleisch fast bedeckt ist. Thymian- und Rosmarinzweige in die Sauce legen, salzen und pfeffern.

4 Zugedeckt im 140 Grad heißen Backrohr zwei bis zweieinhalb Stunden schmoren lassen.