Ochsenwangerl
Ein eleganter Klassiker: Ochsenwangerl präsentieren sich besonders zart und harmonisch im Geschmack. Ihre feine Struktur macht sie zu einem Genuss, der auf jedem Tisch stilvoll zur Geltung kommt.
Zutaten für die Ochsenwangerl
- 1,2 kg Ochsenwangerl
- 2 Karotten
- 0,5 Lauchstange
- 10 dag Sellerie
- 1 Zwiebel
- Paradeismark
- 40 ml Rotwein
- 10 ml Portwein
- 40 ml Kalbsfond
- Zartbitterkuvertüre
- evtl. Mehlbutter
- 2 Rosmarinzweige
- 4 Thymianzweige
- Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Ochsenwangerl
- 1
Karotten, Lauch, Sellerie und Zwiebel würfeln. Ochsenwangerl in Öl rundherum anbraten, salzen und pfeffern. Aus dem Topf heben und warm stellen.
- 2
Bratfett entfernen, frisches Öl in den Topf gießen. Gemüsewürfel und Paradeismark darin anrösten. Mit 1/4 Rotwein ablöschen, einkochen lassen. Portwein dazugießen und wieder einkochen lassen. Das Ganze mit dem restlichen Wein wiederholen. Saucenansatz sollte eine sämige Konsistenz haben.
- 3
Fleisch auf das Gemüse setzen, mit Kalbsfond aufgießen und so viel Wasser dazugießen, dass das Fleisch fast bedeckt ist. Thymian- und Rosmarinzweige in die Sauce legen, salzen und pfeffern.
- 4
Zugedeckt im 140 Grad heißen Backrohr zwei bis zweieinhalb Stunden schmoren lassen.
- 5
Fleisch aus dem Topf heben und warm stellen. Sauce durch ein Sieb gießen und einkochen lassen. Eventuell mit Mehlbutter binden. Zum Schluss noch zwei, drei Stücke Kuvertüre untermengen.