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Ochsenwangerl

Ein eleganter Klassiker: Ochsenwangerl präsentieren sich besonders zart und harmonisch im Geschmack. Ihre feine Struktur macht sie zu einem Genuss, der auf jedem Tisch stilvoll zur Geltung kommt.

© Bild von Hans auf Pixabay
Gesamtzeit:3 h 20 min

Zutaten für die Ochsenwangerl

  • 1,2 kg Ochsenwangerl
  • 2 Karotten
  • 0,5 Lauchstange
  • 10 dag Sellerie
  • 1 Zwiebel
  • Paradeismark
  • 40 ml Rotwein
  • 10 ml Portwein
  • 40 ml Kalbsfond
  • Zartbitterkuvertüre
  • evtl. Mehlbutter
  • 2 Rosmarinzweige
  • 4 Thymianzweige
  • Olivenöl
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Ochsenwangerl

  1. 1

    Karotten, Lauch, Sellerie und Zwiebel würfeln. Ochsenwangerl in Öl rundherum anbraten, salzen und pfeffern. Aus dem Topf heben und warm stellen.

  2. 2

    Bratfett entfernen, frisches Öl in den Topf gießen. Gemüsewürfel und Paradeismark darin anrösten. Mit 1/4 Rotwein ablöschen, einkochen lassen. Portwein dazugießen und wieder einkochen lassen. Das Ganze mit dem restlichen Wein wiederholen. Saucenansatz sollte eine sämige Konsistenz haben.

  3. 3

    Fleisch auf das Gemüse setzen, mit Kalbsfond aufgießen und so viel Wasser dazugießen, dass das Fleisch fast bedeckt ist. Thymian- und Rosmarinzweige in die Sauce legen, salzen und pfeffern.

  4. 4

    Zugedeckt im 140 Grad heißen Backrohr zwei bis zweieinhalb Stunden schmoren lassen.

  5. 5

    Fleisch aus dem Topf heben und warm stellen. Sauce durch ein Sieb gießen und einkochen lassen. Eventuell mit Mehlbutter binden. Zum Schluss noch zwei, drei Stücke Kuvertüre untermengen.