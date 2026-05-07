Topfenwolken nach Eveline Wild und Stefan Eder

1 Dotter und Eiklar trennen.

2 Um die Topfenmasse herzustellen, Dotter, Topfen, Mehl, Zitronenschale, Vanille und Salz mit Handmixer oder Schneebesen cremig rühren.

3 Für den Eischnee, Eiweiß mit dem Handmixer aufschlagen, nach und nach Zucker und Vanillepuddingpulver einrieseln lassen, weiterschlagen, bis eine luftige, aber nicht zu feste Masse entsteht.

4 Um die Massen zu verbinden, ein Drittel des Eischnees kräftig unter die Topfenmasse rühren, dann den restlichen Schnee vorsichtig unterheben, bis die Mischung schön luftig ist.

5 Jetzt geht es an das Braten der Topfenwolken: Pfanne erhitzen, etwas Butter hinein. Topfenmasse löffelweise in die Pfanne setzen, goldbraun braten, umdrehen und die andere Seite ebenfalls braten.

6 Noch warm auf Tellern anrichten und mit frischen Früchten garnieren.