Topfenwolken nach Eveline Wild und Stefan Eder
Wer ein Dessert sucht, das auf der Zunge zergeht, wird dieses Rezept lieben. Eveline Wild und Stefan Eder zeigen, wie man himmlisch leichte Topfenwolken fertigt.
Zutaten für die Topfenmasse
- 250 g Topfen
- 4 Dotter
- 40 g Mehl
- 1 Zitrone (Abrieb)
- etwas echte Vanille (optional)
- 1 Prise Salz
Zutaten für den Eischnee
- 25 g Vanillepuddingpulver
- 3 Eiweiß
- 100 g Zucker
Zubereitung Topfenwolken
- 1
Dotter und Eiklar trennen.
- 2
Um die Topfenmasse herzustellen, Dotter, Topfen, Mehl, Zitronenschale, Vanille und Salz mit Handmixer oder Schneebesen cremig rühren.
- 3
Für den Eischnee, Eiweiß mit dem Handmixer aufschlagen, nach und nach Zucker und Vanillepuddingpulver einrieseln lassen, weiterschlagen, bis eine luftige, aber nicht zu feste Masse entsteht.
- 4
Um die Massen zu verbinden, ein Drittel des Eischnees kräftig unter die Topfenmasse rühren, dann den restlichen Schnee vorsichtig unterheben, bis die Mischung schön luftig ist.
- 5
Jetzt geht es an das Braten der Topfenwolken: Pfanne erhitzen, etwas Butter hinein. Topfenmasse löffelweise in die Pfanne setzen, goldbraun braten, umdrehen und die andere Seite ebenfalls braten.
- 6
Noch warm auf Tellern anrichten und mit frischen Früchten garnieren.
- 7
Tipp: Besonders gut schmecken die Topfenwolken, wenn sie in der Mitte noch leicht cremig sind.