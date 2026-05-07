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Geflügel-Einmachsuppe

Cremige Geflügel-Einmachsuppe mit zartem Suppenhuhn – klassisch gekocht, modern verfeinert. Wärmende Wohlfühlsuppe voller Aroma, ideal für kalte Tage und echte Hausmannskost-Fans.

Symbolbild
© Christo Anestev auf Pixabay
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Zutaten für die Geflügel-Einmachsuppe

  • 1 Suppenhuhn
  • 1 Bund Wurzelwerk
  • 2 Zwiebeln
  • Pfefferkörner
  • Pimentkörner
  • 2 EL Butter
  • Muskatnuss
  • 20 ml Schlagrahm
  • 30 g Mehl
  • Noilly Prat (trockener Wermut)
  • 1 Bund Petersilie
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Geflügel-Einmachsuppe

  1. 1

    Das Wurzelwerk putzen und in Stücke schneiden. Die Zwiebeln halbieren. Die Schnittseiten in einer Pfanne goldbraun anrösten.

  2. 2

    Wurzelwerk, Zwiebeln, Hendl, zehn Pfefferkörner und fünf Pimentkörner in einen großen Topf geben. Mit Wasser bedecken. Etwa eineinhalb Stunden kochen lassen.

  3. 3

    Die ausgekühlte Suppe durch ein Sieb gießen. Das Fett abschöpfen. Das Hendlfleisch von den Knochen lösen. Die Haut entfernen. Das Fleisch in kleine Stücke schneiden. Die Suppe nochmals erhitzen.

  4. 4

    Aus Butter und Mehl eine helle Einbrenn zubereiten. Etwas Suppe unter Rühren dazugießen. Die Einbrenn mit dem Obers unter die kochende Suppe rühren. Bei wenig Hitze zehn Minuten köcheln lassen.

  5. 5

    Das Hendlfleisch in die Suppe geben. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und einem Schuss Noilly Prat abschmecken.

  6. 6

    Die Petersilie fein hacken und unter die Suppe mengen.