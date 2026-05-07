Geflügel-Einmachsuppe

1 Das Wurzelwerk putzen und in Stücke schneiden. Die Zwiebeln halbieren. Die Schnittseiten in einer Pfanne goldbraun anrösten.

2 Wurzelwerk, Zwiebeln, Hendl, zehn Pfefferkörner und fünf Pimentkörner in einen großen Topf geben. Mit Wasser bedecken. Etwa eineinhalb Stunden kochen lassen.

3 Die ausgekühlte Suppe durch ein Sieb gießen. Das Fett abschöpfen. Das Hendlfleisch von den Knochen lösen. Die Haut entfernen. Das Fleisch in kleine Stücke schneiden. Die Suppe nochmals erhitzen.

4 Aus Butter und Mehl eine helle Einbrenn zubereiten. Etwas Suppe unter Rühren dazugießen. Die Einbrenn mit dem Obers unter die kochende Suppe rühren. Bei wenig Hitze zehn Minuten köcheln lassen.

5 Das Hendlfleisch in die Suppe geben. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und einem Schuss Noilly Prat abschmecken.