Geflügel-Einmachsuppe
Cremige Geflügel-Einmachsuppe mit zartem Suppenhuhn – klassisch gekocht, modern verfeinert. Wärmende Wohlfühlsuppe voller Aroma, ideal für kalte Tage und echte Hausmannskost-Fans.
Zutaten für die Geflügel-Einmachsuppe
- 1 Suppenhuhn
- 1 Bund Wurzelwerk
- 2 Zwiebeln
- Pfefferkörner
- Pimentkörner
- 2 EL Butter
- Muskatnuss
- 20 ml Schlagrahm
- 30 g Mehl
- Noilly Prat (trockener Wermut)
- 1 Bund Petersilie
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Geflügel-Einmachsuppe
- 1
Das Wurzelwerk putzen und in Stücke schneiden. Die Zwiebeln halbieren. Die Schnittseiten in einer Pfanne goldbraun anrösten.
- 2
Wurzelwerk, Zwiebeln, Hendl, zehn Pfefferkörner und fünf Pimentkörner in einen großen Topf geben. Mit Wasser bedecken. Etwa eineinhalb Stunden kochen lassen.
- 3
Die ausgekühlte Suppe durch ein Sieb gießen. Das Fett abschöpfen. Das Hendlfleisch von den Knochen lösen. Die Haut entfernen. Das Fleisch in kleine Stücke schneiden. Die Suppe nochmals erhitzen.
- 4
Aus Butter und Mehl eine helle Einbrenn zubereiten. Etwas Suppe unter Rühren dazugießen. Die Einbrenn mit dem Obers unter die kochende Suppe rühren. Bei wenig Hitze zehn Minuten köcheln lassen.
- 5
Das Hendlfleisch in die Suppe geben. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und einem Schuss Noilly Prat abschmecken.
- 6
Die Petersilie fein hacken und unter die Suppe mengen.