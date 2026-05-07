Apfelkuchen

1 Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und Lebkuchengewürz mit dem Handmixer schaumig aufschlagen. Rum unterrühren. (Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden möchte, kann den Rum natürlich auch weglassen oder gegen Kinderpunsch austauschen.)

2 Nach und nach die Eier und den Dotter unter die Buttermasse rühren und cremig aufschlagen. Mehl darübersieben und mit den Mandeln unterheben. Backblech mit Backpapier auslegen bzw. mit Butter bestreichen und mit Mehl stauben. Den Teig gleichmäßig aufstreichen.

3 Die Äpfel schälen, vierteln und dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Außenseiten der Apfelviertel mehrfach einritzen und sofort mit Zitronensaft bestreichen. Auf dem Teig verteilen – mit der eingeritzten Seite nach oben. Den Kuchen ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und knapp 40 Minuten backen.