Holler- und Orangenpunsch

Orangen gut waschen. Zwei bis drei Streifen Orangenschale mit einem Sparschäler abschälen. Den Saft auspressen.

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Durch ein Sieb gießen, nochmals erhitzen und in Punschgläser gießen. Eventuell noch etwas Schlagrahm mit Vanillezucker nicht ganz steif schlagen und auf jede Portion Punsch 1 bis 2 EL fließen lassen.