Holler- und Orangenpunsch
Aromatischer Holler- und Orangenpunsch – zwei winterliche Klassiker, die Wärme, Duft und Gemütlichkeit vereinen. Fruchtig-würzig aufgekocht und perfekt für kuschelige Abende in der kalten Jahreszeit.
Zutaten für den Hollerpunsch
- 3,5 dl Hollerbeerensaft
- 2 Bio-Orangen
- 3 Pimentkörner
- 1 kleine Zimtstange
- 4 EL Zucker
- evtl. Schlagrahm
- Vanillezucker
Zubereitung Hollerpunsch
- 1
Orangen gut waschen. Zwei bis drei Streifen Orangenschale mit einem Sparschäler abschälen. Den Saft auspressen.
- 2
Sie benötigen 3/5 Hollersaft, Orangensaft, Zucker, Zimtstange, Orangenschale und Pimentkörner aufkochen. Zugedeckt eine halbe Stunde ziehen lassen.
- 3
Durch ein Sieb gießen, nochmals erhitzen und in Punschgläser gießen. Eventuell noch etwas Schlagrahm mit Vanillezucker nicht ganz steif schlagen und auf jede Portion Punsch 1 bis 2 EL fließen lassen.
Zutaten für den Orangenpunsch
- 5 Bio-Orangen
- 3 EL brauner Zucker
- 1 Vanilleschote (Mark)
- 2 Zimtstangen
- 500 ml Weißwein
- evtl. Orangenlikör
Zubereitung Orangenpunsch
- 1
Schale von zwei Orangen mit einem Sparschäler abziehen. Saft auspressen. Zucker leicht karamellisieren lassen und mit Orangensaft ablöschen.
- 2
Den Weißwein dazugießen und erhitzen - aber nicht aufkochen. Vanillemark, Orangenschale und Zimtstangen dazugeben. Zugedeckt eine Stunde ziehen lassen.
- 3
Durch ein Sieb gießen. Nochmals erhitzen, eventuell mit Orangenlikör abschmecken.