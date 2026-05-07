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Holler- und Orangenpunsch

Aromatischer Holler- und Orangenpunsch – zwei winterliche Klassiker, die Wärme, Duft und Gemütlichkeit vereinen. Fruchtig-würzig aufgekocht und perfekt für kuschelige Abende in der kalten Jahreszeit.

Symbolbild
© Bernadette Wurzinger auf Pixabay
Symbolbild

Zutaten für den Hollerpunsch

  • 3,5 dl Hollerbeerensaft
  • 2 Bio-Orangen
  • 3 Pimentkörner
  • 1 kleine Zimtstange
  • 4 EL Zucker
  • evtl. Schlagrahm
  • Vanillezucker

Zubereitung Hollerpunsch

  1. 1

    Orangen gut waschen. Zwei bis drei Streifen Orangenschale mit einem Sparschäler abschälen. Den Saft auspressen.

  2. 2

    Sie benötigen 3/5 Hollersaft, Orangensaft, Zucker, Zimtstange, Orangenschale und Pimentkörner aufkochen. Zugedeckt eine halbe Stunde ziehen lassen.

  3. 3

    Durch ein Sieb gießen, nochmals erhitzen und in Punschgläser gießen. Eventuell noch etwas Schlagrahm mit Vanillezucker nicht ganz steif schlagen und auf jede Portion Punsch 1 bis 2 EL fließen lassen.

Zutaten für den Orangenpunsch

  • 5 Bio-Orangen
  • 3 EL brauner Zucker
  • 1 Vanilleschote (Mark)
  • 2 Zimtstangen
  • 500 ml Weißwein
  • evtl. Orangenlikör

Zubereitung Orangenpunsch

  1. 1

    Schale von zwei Orangen mit einem Sparschäler abziehen. Saft auspressen. Zucker leicht karamellisieren lassen und mit Orangensaft ablöschen.

  2. 2

    Den Weißwein dazugießen und erhitzen - aber nicht aufkochen. Vanillemark, Orangenschale und Zimtstangen dazugeben. Zugedeckt eine Stunde ziehen lassen.

  3. 3

    Durch ein Sieb gießen. Nochmals erhitzen, eventuell mit Orangenlikör abschmecken.