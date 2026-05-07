Beilagen zu Wild: Glasierte Apfelspalten und Portweinschalotten

1 Zucker in einer Pfanne karamellisieren lassen, Schalotten dazugeben, durchschwenken und mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. Mit Salz und geschrotetem Pfeffer würzen. Mit Portwein aufgießen, Thymian und Lorbeerblatt dazugeben und zugedeckt bei milder Hitze eine halbe Stunde garen.

2 Durch ein Sieb gießen, Thymian und Lorbeer entfernen und den Sud einkochen lassen. Schalotten in eine Schüssel geben und den Sud darübergießen.