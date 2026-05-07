Beilagen zu Wild: Glasierte Apfelspalten und Portweinschalotten
Zwei elegante Wild-Beilagen: karamellisierte Apfelspalten und aromatische Portweinschalotten für perfekte Harmonie auf dem Teller. Süß, würzig und fein abgestimmt – ideale Begleiter, um jedes Wildgericht kulinarisch aufzuwerten.
Zutaten für glasierte Apfelspalten
- 4 Äpfel
- 1 EL Butter
- 1 EL Zucker
- Rum oder Apfelschnaps
Zubereitung glasierte Apfelspalten
- 1
Äpfel schälen und in Spalten schneiden.
- 2
Die Butter in einer Pfanne zerlassen, die Apfelspalten einlegen, Zucker darüberstreuen und karamellisieren lassen. Pfanne schwenken. Mit einem Stamperl Rum oder Apfelschnaps ablöschen. (Tipp: Anstelle von Alkohol Apfelsaft und einen Spritzer Zitronensaft verwenden.)
- 3
Bei wenig Hitze weich dünsten
Zutaten für Portweinschalotten
- 500 g kleine Schalotten
- 2 dl Rotwein
- 4 dl roter Portwein
- 4 Thymianzweige
- 1 Lorbeer
- Butter
- 3 EL Backzucker
- Salz und grober Pfeffer
Zubereitung Portweinschalotten
- 1
Zucker in einer Pfanne karamellisieren lassen, Schalotten dazugeben, durchschwenken und mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. Mit Salz und geschrotetem Pfeffer würzen. Mit Portwein aufgießen, Thymian und Lorbeerblatt dazugeben und zugedeckt bei milder Hitze eine halbe Stunde garen.
- 2
Durch ein Sieb gießen, Thymian und Lorbeer entfernen und den Sud einkochen lassen. Schalotten in eine Schüssel geben und den Sud darübergießen.
- 3
Einige Stunden marinieren lassen. Vor dem Servieren erhitzen und mit kalter Butter montieren.