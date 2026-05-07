Dry Aging für Gemüse: Rote Rübe neu gedacht

1 Die Rote Rübe waschen und bei 160 °C im Ofen für zwei Stunden weichgaren.

2 Danach die Roten Rüben auf ein kaltes Blech legen und für zehn Tage an einem Ort mit gleichbleibender Raumtemperatur liegen lassen und jeden Tag einmal mit Handschuhen umdrehen.

3 Es sollte sich das Innere der Rübe von der Schale trennen.

4 Die Rübe für das Tatar schälen und in ca. 2 bis 3 mm große Würfel schneiden.