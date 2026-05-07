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Dry Aging für Gemüse: Rote Rübe neu gedacht

Wer sagt, dass Dry Aging nur für Fleisch geeignet ist? Diese Dry-Aged Rote Rübe von David Senfter überzeugt mit intensiver Textur und Geschmack.

© Markus Traussnig
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für das Dry Aging

  • 4 Stk. Rote Rübe
  • 200 g Ribisel
  • 600 ml Apfelsaft
  • 100 g Ribisel getrocknet und gemixt (alternativ Schüttelbrot)
  • 20 Stk. Ribisel in Picklefond eingelegt
  • 20 Stk. Heidelbeeren in Picklefond eingelegt
  • 500 ml Obers
  • 100 g Thymian
  • 200 ml Traubenkernöl
  • 6 g Agar Agar
  • Kräuter zum Anrichten
  • Rote Rübe frisch als Schüssel

Zutaten für das Picklefond

  • 100 ml Apfelessig
  • 100 ml Wasser
  • 100 g Zucker 

Zubereitung Picklefond

  1. 1

    Alles zusammen aufkochen, auskühlen lassen und die Beeren darin einlegen.

Zubereitung Getrocknete Ribisel

  1. 1

    Ribisel in einem warmen Raum bei 40 Grad auf einem Blech mit Backpapier trocknen lassen und am Ende fein mixen.

Zubereitung Dry-Age-Rübe

  1. 1

    Die Rote Rübe waschen und bei 160 °C im Ofen für zwei Stunden weichgaren.

  2. 2

    Danach die Roten Rüben auf ein kaltes Blech legen und für zehn Tage an einem Ort mit gleichbleibender Raumtemperatur liegen lassen und jeden Tag einmal mit Handschuhen umdrehen.

  3. 3

    Es sollte sich das Innere der Rübe von der Schale trennen.

  4. 4

    Die Rübe für das Tatar schälen und in ca. 2 bis 3 mm große Würfel schneiden.

  5. 5

    Die geschnittenen Würfel mit Apfelessig, Salz und Ahornsirup marinieren und gut abschmecken.

Zubereitung Ribiselgel

  1. 1

    Die frischen Ribisel vom Strunk entfernen, waschen und mit Apfelsaft aufkochen, fein mixen und kurz durch ein Sieb abgießen.

  2. 2

    Anschließend die Flüssigkeit mit Agar Agar aufkochen und kaltstellen.

  3. 3

    Ist die Flüssigkeit erkaltet und fest geworden, wird sie im Mixer zu einem feinen Gel glatt gemixt und in einen Spritzbeutel gefüllt.

Zubereitung Reduzierter Obers

  1. 1

    Obers mit ein paar Thymianzweigen auf die Hälfte reduzieren und mit Salz abschmecken. Am Ende einmal kurz absieben.

Zubereitung Thymianöl

  1. 1

    Den frischen Thymian mit Öl im Thermomix fein mixen und auf 90 °C erhitzen. Durch ein Passiertuch abseihen und auskühlen lassen.

  2. 2

    Zum Anrichten wird eine frische Rote Rübe innen ausgehöhlt, auf einen Teller mit etwas Heu gesetzt und darin nach eigenem Geschmack zusammengestellt.