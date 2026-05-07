Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Bûche de Noël mit Vanillekipferlrestl von Dominik Fitz

Wenn ein französischer Klassiker in der Südoststeiermark auf Vanillekipferl trifft, sind kulturelle Spannungen vorprogrammiert. Und zwar köstliche.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für das Biskuit

  • 3 Eier
  • 75 g Mehl
  • 75 g Staubzucker
  • 15 g Stärke

Video

Zubereitung Biskuit

  1. 1

    Eier mit dem Staubzucker schaumig aufschlagen, bis die Masse deutlich an Volumen gewinnt.

  2. 2

    Mehl und Stärke vermischen und vorsichtig unter die Eimasse heben. Teig fingerdick auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen.

  3. 3

    Bei 175 °C goldbraun backen. Auskühlen lassen und für das Einrollen bereithalten.

Zutaten für das Kaffeemousse

  • 63 g Milch
  • 63 g Kaffee
  • 1 TL Löskaffee
  • 50 g Zucker
  • 20 g Eigelb
  • 8 Stk. Gelatine (eingeweicht)
  • 50 g Kahlua
  • 40 g Amaretto
  • 350 g Obers (geschlagen)

Zubereitung Kaffeemousse

  1. 1

    Milch, Kaffee und Löskaffee aufkochen.

  2. 2

    Eigelb mit Zucker verrühren, die heiße Kaffeemischung zugeben und zur Rose abziehen (erwärmen, bis die Masse leicht bindet). Eingeweichte Gelatine einrühren. Kahlua und Amaretto zugeben.

  3. 3

    Masse auf ca. 30 °C abkühlen lassen. Geschlagenen Obers vorsichtig unterheben.

Zutaten für die Punschmasse

  • Biskuitabschnitte
  • Marmelade (Marille oder Ribisel)
  • Rum und Orangensaft
  • Zimtpulver
  • Zitronen- und Orangenabrieb
  • Vanillezucker und zerbröselte Vanillekipferl

Zubereitung von der Punschmasse

  1. 1

    Alle Zutaten zu einer homogen formbaren Masse verarbeiten. Nach Bedarf mit Rum, Orangensaft, Gewürzen oder Marmelade abschmecken.

Zutaten für die Fertigstellung

  • Dunkle Glasur
  • Schokoladensterne
  • Vanillekipferl oder andere weihnachtliche Deko

Fertigstellung

  1. 1

    Das fest gewordene Biskuit rundum mit der Punschmasse einstreichen und glätten.

  2. 2

    Fitz verwendet eine Form und füllt diese zu ¾ mit dem Kaffeemousse. Man kann aber auch eine Rolle formen.

  3. 3

    Vanillekipferl-Brösel großzügig darüber streuen. Die Punschmasse gleichmäßig obenauf verteilen und sanft andrücken – das wird später der Boden.

  4. 4

    Über Nacht im Tiefkühler durchfrieren lassen. Die Rolle mit warmer, aber nicht heißer dunkler Glasur überziehen. Glasur fest werden lassen.

  5. 5

    Mit Schokoladensternen, Vanillekipferln, Staubzucker oder weiteren weihnachtlichen Elementen ausdekorieren.

  6. 6

    In Scheiben schneiden und gut gekühlt genießen.