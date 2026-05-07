Bûche de Noël mit Vanillekipferlrestl von Dominik Fitz

1 Das fest gewordene Biskuit rundum mit der Punschmasse einstreichen und glätten.

2 Fitz verwendet eine Form und füllt diese zu ¾ mit dem Kaffeemousse. Man kann aber auch eine Rolle formen.

3 Vanillekipferl-Brösel großzügig darüber streuen. Die Punschmasse gleichmäßig obenauf verteilen und sanft andrücken – das wird später der Boden.

4 Über Nacht im Tiefkühler durchfrieren lassen. Die Rolle mit warmer, aber nicht heißer dunkler Glasur überziehen. Glasur fest werden lassen.

5 Mit Schokoladensternen, Vanillekipferln, Staubzucker oder weiteren weihnachtlichen Elementen ausdekorieren.