Bûche de Noël mit Vanillekipferlrestl von Dominik Fitz
Wenn ein französischer Klassiker in der Südoststeiermark auf Vanillekipferl trifft, sind kulturelle Spannungen vorprogrammiert. Und zwar köstliche.
Zutaten für das Biskuit
- 3 Eier
- 75 g Mehl
- 75 g Staubzucker
- 15 g Stärke
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Zubereitung Biskuit
- 1
Eier mit dem Staubzucker schaumig aufschlagen, bis die Masse deutlich an Volumen gewinnt.
- 2
Mehl und Stärke vermischen und vorsichtig unter die Eimasse heben. Teig fingerdick auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen.
- 3
Bei 175 °C goldbraun backen. Auskühlen lassen und für das Einrollen bereithalten.
Zutaten für das Kaffeemousse
- 63 g Milch
- 63 g Kaffee
- 1 TL Löskaffee
- 50 g Zucker
- 20 g Eigelb
- 8 Stk. Gelatine (eingeweicht)
- 50 g Kahlua
- 40 g Amaretto
- 350 g Obers (geschlagen)
Zubereitung Kaffeemousse
- 1
Milch, Kaffee und Löskaffee aufkochen.
- 2
Eigelb mit Zucker verrühren, die heiße Kaffeemischung zugeben und zur Rose abziehen (erwärmen, bis die Masse leicht bindet). Eingeweichte Gelatine einrühren. Kahlua und Amaretto zugeben.
- 3
Masse auf ca. 30 °C abkühlen lassen. Geschlagenen Obers vorsichtig unterheben.
Zutaten für die Punschmasse
- Biskuitabschnitte
- Marmelade (Marille oder Ribisel)
- Rum und Orangensaft
- Zimtpulver
- Zitronen- und Orangenabrieb
- Vanillezucker und zerbröselte Vanillekipferl
Zubereitung von der Punschmasse
- 1
Alle Zutaten zu einer homogen formbaren Masse verarbeiten. Nach Bedarf mit Rum, Orangensaft, Gewürzen oder Marmelade abschmecken.
Zutaten für die Fertigstellung
- Dunkle Glasur
- Schokoladensterne
- Vanillekipferl oder andere weihnachtliche Deko
Fertigstellung
- 1
Das fest gewordene Biskuit rundum mit der Punschmasse einstreichen und glätten.
- 2
Fitz verwendet eine Form und füllt diese zu ¾ mit dem Kaffeemousse. Man kann aber auch eine Rolle formen.
- 3
Vanillekipferl-Brösel großzügig darüber streuen. Die Punschmasse gleichmäßig obenauf verteilen und sanft andrücken – das wird später der Boden.
- 4
Über Nacht im Tiefkühler durchfrieren lassen. Die Rolle mit warmer, aber nicht heißer dunkler Glasur überziehen. Glasur fest werden lassen.
- 5
Mit Schokoladensternen, Vanillekipferln, Staubzucker oder weiteren weihnachtlichen Elementen ausdekorieren.
- 6
In Scheiben schneiden und gut gekühlt genießen.