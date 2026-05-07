Wurzelkarpfen

1 Die Karpfenfilets in Streifen schneiden. Salzen und pfeffern. Einen flachen Bräter mit etwas flüssiger Butter ausstreichen. Die Karpfenstücke nebeneinander in den Bräter legen. Mit der Hälfte des Fischfonds und die Hälfte vom Weißwein untergießen. Den Fisch ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und fünf bis sieben Minuten (je nach Größe der Stücke) garen lassen.

2 Karotten, Sellerie und Petersilienwurzel in zündholzlange und dünne Streifen schneiden. Etwas Butter zerlassen, die Gemüsestreifen darin andünsten, mit wenig Weißwein aufgießen. Salzen und pfeffern. Garen, bis das Gemüse bissfest ist.

3 Das Gemüse mit einem Sieblöffel aus dem Sud heben. Den restlichen Fischfond mit dem restlichen Weißwein zum Sud gießen und etwas einkochen lassen. Einige eiskalte Butterstücke unterrühren, damit die Sauce bindet. Das Gemüse wieder dazugeben.