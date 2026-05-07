Topinambursalat mit Birnen und Linsensprossen
In diesem Gericht von Paul Ivić trifft knackiger Topinambur auf fruchtige Birnen und fein-würzige Linsensprossen.
Zutaten
- 4 Handvoll Berglinsen (gekeimt)
- 600 g Topinambur
- 4 EL Olivenöl
- 500 ml Gemüsefond
- 1 EL Kardamomsaat
- 2 TL fruchtig-mildes Currypulver
- Salz
- 4 Birnen
- 1 Limette (Saft)
- 100 g Walnüsse
- 2 Handvoll Grünkohlblätter
- 2 Handvoll Friséesalat
Zutaten für die Marinade
- 2 EL Limettensaft
- 2 EL Birnensaft
- 1 EL Akazienhonig (optional: Ahornsirup)
- 1 EL Walnussöl
- 4 EL Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Marinade
- 1
Alle Zutaten gut verrühren.
Vorbereitung
- 1
Berglinsen in ein großes Glas mit lauwarmem Wasser geben und über Nacht abgedeckt stehen lassen.
- 2
Am nächsten Tag das Wasser abgießen, ein Netz oder Tuch mit Gummiband am Glas befestigen und das Glas schräg stellen, damit kein Wasser stehen bleibt.
- 3
Linsen zweimal täglich mit frischem Wasser spülen und abgießen. Sobald sie gekeimt sind, können sie verwendet werden.
Zubereitung Topinambursalat
- 1
Topinambur schälen und längs halbieren.
- 2
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Topinambur darin anbraten. Gemüsefond zugießen, aufkochen und den Topinambur bissfest garen. Mit Kardamom würzen, vom Herd nehmen und ca. 20 Minuten im Sud ziehen lassen.
- 3
Olivenöl erhitzen, Currypulver kurz anschwitzen, Linsensprossen zugeben, kurz anbraten und salzen. Birnen vierteln und entkernen. Zwei Birnen in dünne Scheiben schneiden, den Rest fein würfeln. Mit Limettensaft beträufeln.
- 4
Walnüsse grob hacken.
- 5
Anrichten: Topinambur aus dem Sud heben und mit Birnen, Walnüssen und Marinade vermengen.