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Topinambursalat mit Birnen und Linsensprossen

In diesem Gericht von Paul Ivić trifft knackiger Topinambur auf fruchtige Birnen und fein-würzige Linsensprossen.

© Ingo Pertramer 
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten

  • 4 Handvoll Berglinsen (gekeimt)
  • 600 g Topinambur
  • 4 EL Olivenöl
  • 500 ml Gemüsefond
  • 1 EL Kardamomsaat
  • 2 TL fruchtig-mildes Currypulver
  • Salz
  • 4 Birnen
  • 1 Limette (Saft)
  • 100 g Walnüsse
  • 2 Handvoll Grünkohlblätter
  • 2 Handvoll Friséesalat

Zutaten für die Marinade

  • 2 EL Limettensaft
  • 2 EL Birnensaft
  • 1 EL Akazienhonig (optional: Ahornsirup)
  • 1 EL Walnussöl
  • 4 EL Olivenöl
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Marinade

  1. 1

    Alle Zutaten gut verrühren.

Vorbereitung

  1. 1

    Berglinsen in ein großes Glas mit lauwarmem Wasser geben und über Nacht abgedeckt stehen lassen.

  2. 2

    Am nächsten Tag das Wasser abgießen, ein Netz oder Tuch mit Gummiband am Glas befestigen und das Glas schräg stellen, damit kein Wasser stehen bleibt.

  3. 3

    Linsen zweimal täglich mit frischem Wasser spülen und abgießen. Sobald sie gekeimt sind, können sie verwendet werden.

Zubereitung Topinambursalat

  1. 1

    Topinambur schälen und längs halbieren.

  2. 2

    Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Topinambur darin anbraten. Gemüsefond zugießen, aufkochen und den Topinambur bissfest garen. Mit Kardamom würzen, vom Herd nehmen und ca. 20 Minuten im Sud ziehen lassen.

  3. 3

    Olivenöl erhitzen, Currypulver kurz anschwitzen, Linsensprossen zugeben, kurz anbraten und salzen. Birnen vierteln und entkernen. Zwei Birnen in dünne Scheiben schneiden, den Rest fein würfeln. Mit Limettensaft beträufeln.

  4. 4

    Walnüsse grob hacken.

  5. 5

    Anrichten: Topinambur aus dem Sud heben und mit Birnen, Walnüssen und Marinade vermengen.