Diese Trüffelpasta macht jeden Anlass zu einem Fest der Sinne
Diese hausgemachte Pasta von Paul Ivić mit cremiger Trüffelsauce ist ein luxuriöses Gericht für besondere Anlässe.
Zutaten für den Nudelteig
- 8 Eigelb
- Salz
- 250 g Weizenmehl (bevorzugt doppelgriffig)
- Mehl zum Verarbeiten
Zubereitung Nudelteig
- 1
Eigelb mit etwas Salz verrühren, mit dem Mehl zu einem glatten Teig verkneten.
- 2
In Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank etwa 30 Minuten ruhen lassen.
Zutaten für die Trüffelsauce
- 250 g Knollensellerie
- 2 Schalotte(n)
- 100 g kalte Butter
- 3 EL Olivenöl
- 20 ml Madeira
- 20 ml weißer Portwein
- 350 ml Gemüsefond
- 250 ml Sahne
- 42 g weißer Trüffel (Tuber Magnatum)
- 1 Zitrone (Saft und Abrieb)
- Salz
- Parmesan zum Darüberhobeln
Zubereitung Trüffelsauce
- 1
Sellerie schälen und würfeln, Schalotten schälen und in Streifen schneiden.
- 2
Hälfte der Butter mit Olivenöl in einem Topf erhitzen, Sellerie und Schalotten bei mittlerer Hitze einige Minuten schmoren.
- 3
Mit Madeira und Portwein ablöschen und reduzieren lassen.
- 4
Gemüsefond und Sahne zugeben, aufkochen und das Gemüse weich garen.
- 5
Topf vom Herd nehmen, ca. 3/4 Trüffel zugeben und die Sauce 3–5 Minuten fein pürieren.
- 6
Durch ein feines Sieb passieren, erneut aufkochen und mit Zitronenschale, etwas Zitronensaft und Salz abschmecken.
- 7
Vom Herd ziehen, restliche kalte Butter würfeln und mit dem Schneebesen einarbeiten, bis die Sauce bindet und glänzt.
Fertigstellung
- 1
Nudelteig in drei Portionen teilen, flach drücken und portionsweise durch die Nudelmaschine walzen – beginnend mit großem Abstand, schrittweise bis auf 1–2 mm Stärke.
- 2
Teig in schmale Streifen schneiden.
- 3
Pasta in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen, abgießen und zur Sauce geben.
- 4
Kurz durchziehen lassen, auf Tellern anrichten, mit Parmesan bestreuen und den restlichen Trüffel frisch darüberhobeln.