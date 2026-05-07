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Diese Trüffelpasta macht jeden Anlass zu einem Fest der Sinne

Diese hausgemachte Pasta von Paul Ivić mit cremiger Trüffelsauce ist ein luxuriöses Gericht für besondere Anlässe.

© Ingo Pertramer 
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik

Zutaten für den Nudelteig

  • 8 Eigelb
  • Salz
  • 250 g Weizenmehl (bevorzugt doppelgriffig)
  • Mehl zum Verarbeiten

Zubereitung Nudelteig

  1. 1

    Eigelb mit etwas Salz verrühren, mit dem Mehl zu einem glatten Teig verkneten.

  2. 2

    In Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank etwa 30 Minuten ruhen lassen.

Zutaten für die Trüffelsauce

  • 250 g Knollensellerie
  • 2 Schalotte(n)
  • 100 g kalte Butter
  • 3 EL Olivenöl
  • 20 ml Madeira
  • 20 ml weißer Portwein
  • 350 ml Gemüsefond
  • 250 ml Sahne
  • 42 g weißer Trüffel (Tuber Magnatum)
  • 1 Zitrone (Saft und Abrieb)
  • Salz
  • Parmesan zum Darüberhobeln

Zubereitung Trüffelsauce

  1. 1

    Sellerie schälen und würfeln, Schalotten schälen und in Streifen schneiden.

  2. 2

    Hälfte der Butter mit Olivenöl in einem Topf erhitzen, Sellerie und Schalotten bei mittlerer Hitze einige Minuten schmoren.

  3. 3

    Mit Madeira und Portwein ablöschen und reduzieren lassen.

  4. 4

    Gemüsefond und Sahne zugeben, aufkochen und das Gemüse weich garen.

  5. 5

    Topf vom Herd nehmen, ca. 3/4 Trüffel zugeben und die Sauce 3–5 Minuten fein pürieren.

  6. 6

    Durch ein feines Sieb passieren, erneut aufkochen und mit Zitronenschale, etwas Zitronensaft und Salz abschmecken.

  7. 7

    Vom Herd ziehen, restliche kalte Butter würfeln und mit dem Schneebesen einarbeiten, bis die Sauce bindet und glänzt.

Fertigstellung

  1. 1

    Nudelteig in drei Portionen teilen, flach drücken und portionsweise durch die Nudelmaschine walzen – beginnend mit großem Abstand, schrittweise bis auf 1–2 mm Stärke.

  2. 2

    Teig in schmale Streifen schneiden.

  3. 3

    Pasta in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen, abgießen und zur Sauce geben.

  4. 4

    Kurz durchziehen lassen, auf Tellern anrichten, mit Parmesan bestreuen und den restlichen Trüffel frisch darüberhobeln.