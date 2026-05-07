Diese Trüffelpasta macht jeden Anlass zu einem Fest der Sinne

1 Sellerie schälen und würfeln, Schalotten schälen und in Streifen schneiden.

2 Hälfte der Butter mit Olivenöl in einem Topf erhitzen, Sellerie und Schalotten bei mittlerer Hitze einige Minuten schmoren.

3 Mit Madeira und Portwein ablöschen und reduzieren lassen.

4 Gemüsefond und Sahne zugeben, aufkochen und das Gemüse weich garen.

5 Topf vom Herd nehmen, ca. 3/4 Trüffel zugeben und die Sauce 3–5 Minuten fein pürieren.

6 Durch ein feines Sieb passieren, erneut aufkochen und mit Zitronenschale, etwas Zitronensaft und Salz abschmecken.