Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Portweingugelhupf aus Paul Ivićs Kochbuch Winterküche

Dieser Portweingugelhupf von Paul Ivić überzeugt mit einer zarten Kakao-Note, warmem Zimt und dem vollmundigen Aroma roten Portweins.

© Eisenhut&Mayer
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten für den Portweingugelhupf

  • 5 Eier
  • 250 g Zucker
  • 250 g Butter, zimmerwarm
  • Butter für die Formen
  • 1 Vanilleschote (Mark)
  • 1 Zitrone (Abrieb und Saft)
  • 150 g Milchschokolade
  • 250 g Weizenmehl (Type 550)
  • Mehl für die Formen
  • 0,5 Pck. Backpulver
  • 2 TL Kakaopulver
  • 1 TL gemahlener Zimt
  • 125 ml roter Portwein
  • Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung Portweinguglhupf

  1. 1

    Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Eier trennen.

  2. 2

    Eiweiß steif schlagen, dabei die Hälfte vom Zucker nach und nach einrieseln lassen. Eischnee kalt stellen.

  3. 3

    Butter mit dem restlichen Zucker schaumig rühren. Vanillemark sowie etwas Zitronensaft zugeben und die Eigelbe nach und nach unterrühren.

  4. 4

    Milchschokolade grob reiben. Mehl, Schokolade, Backpulver, Kakao, Zitronenschale und Zimt vermengen.

  5. 5

    Die Mehlmischung gemeinsam mit dem Portwein unter die Buttermasse heben und gut verrühren.

  6. 6

    Eischnee vorsichtig unterheben.

  7. 7

    Kleine Gugelhupfformen buttern und bemehlen, Teig einfüllen und im Ofen 20–25 Minuten backen.

  8. 8

    Herausnehmen, kurz auskühlen lassen, aus den Formen lösen und mit Puderzucker bestäuben.