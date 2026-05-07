Portweingugelhupf aus Paul Ivićs Kochbuch Winterküche

1 Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Eier trennen.

2 Eiweiß steif schlagen, dabei die Hälfte vom Zucker nach und nach einrieseln lassen. Eischnee kalt stellen.

3 Butter mit dem restlichen Zucker schaumig rühren. Vanillemark sowie etwas Zitronensaft zugeben und die Eigelbe nach und nach unterrühren.

4 Milchschokolade grob reiben. Mehl, Schokolade, Backpulver, Kakao, Zitronenschale und Zimt vermengen.

5 Die Mehlmischung gemeinsam mit dem Portwein unter die Buttermasse heben und gut verrühren.

6 Eischnee vorsichtig unterheben.

7 Kleine Gugelhupfformen buttern und bemehlen, Teig einfüllen und im Ofen 20–25 Minuten backen.