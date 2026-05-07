Portweingugelhupf aus Paul Ivićs Kochbuch Winterküche
Dieser Portweingugelhupf von Paul Ivić überzeugt mit einer zarten Kakao-Note, warmem Zimt und dem vollmundigen Aroma roten Portweins.
Zutaten für den Portweingugelhupf
- 5 Eier
- 250 g Zucker
- 250 g Butter, zimmerwarm
- Butter für die Formen
- 1 Vanilleschote (Mark)
- 1 Zitrone (Abrieb und Saft)
- 150 g Milchschokolade
- 250 g Weizenmehl (Type 550)
- Mehl für die Formen
- 0,5 Pck. Backpulver
- 2 TL Kakaopulver
- 1 TL gemahlener Zimt
- 125 ml roter Portwein
- Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung Portweinguglhupf
- 1
Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Eier trennen.
- 2
Eiweiß steif schlagen, dabei die Hälfte vom Zucker nach und nach einrieseln lassen. Eischnee kalt stellen.
- 3
Butter mit dem restlichen Zucker schaumig rühren. Vanillemark sowie etwas Zitronensaft zugeben und die Eigelbe nach und nach unterrühren.
- 4
Milchschokolade grob reiben. Mehl, Schokolade, Backpulver, Kakao, Zitronenschale und Zimt vermengen.
- 5
Die Mehlmischung gemeinsam mit dem Portwein unter die Buttermasse heben und gut verrühren.
- 6
Eischnee vorsichtig unterheben.
- 7
Kleine Gugelhupfformen buttern und bemehlen, Teig einfüllen und im Ofen 20–25 Minuten backen.
- 8
Herausnehmen, kurz auskühlen lassen, aus den Formen lösen und mit Puderzucker bestäuben.