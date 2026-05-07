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Weiße Schokolade Kokoskugeln ohne Backen

Die Kombination aus weißer Schokolade, feinen Kokosraspeln und einer cremigen Masse ergibt eine unwiderstehliche Textur: außen zart und weich, innen cremig und aromatisch. 

Kokoskugeln - das süße Highlight für jeden Anlass
© Carletto Ferrari www.carletto.at
Kokoskugeln - das süße Highlight für jeden Anlass
Gesamtzeit:10 min

Zutaten für weiße Kokoskugeln ohne Backen

  • 250 g weiße Kuvertüre | alternativ: Schokolade
  • 120 ml Schlagobers
  • 40 g Teebutter
  • 170 g Kokosraspeln
  • 50 g gemahlene Mandeln
  • 100 g 30% Mandelkerne; 70% Kokosraspeln

Zubereitung weiße Kokoskugeln ohne Backen

  1. 1

    Die Kuvertüre im Thermomix® TM7 mit der Funktion “Schokolade schmelzen” schmelzen. Dabei den Schlagobers und die Butter zugeben und die Butter ebenfalls schmelzen lassen. Die geschmolzene Kuvertüren-Mischung in eine Schüssel geben und die Kokosraspeln und die gemahlenen Mandeln zugeben und gut vermengen. Die Masse für mindestens zwei Stunden oder über Nacht kühlstellen.

  2. 2

    Aus der Masse 30 Kugeln formen, diese etwas flach drücken, mit einer Mandel füllen und zu einer Kugel verschließen. Die Kokoskugeln in Kokosraspeln wälzen.

  3. 3

    Tipp: Die Kokosraspeln für die Masse nochmal feiner mahlen lassen, bevor man sie mit der Kuvertüren-Mischung vermengt, so hält die Masse noch besser zusammen.