Weiße Schokolade Kokoskugeln ohne Backen

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Die Kuvertüre im Thermomix® TM7 mit der Funktion “Schokolade schmelzen” schmelzen. Dabei den Schlagobers und die Butter zugeben und die Butter ebenfalls schmelzen lassen. Die geschmolzene Kuvertüren-Mischung in eine Schüssel geben und die Kokosraspeln und die gemahlenen Mandeln zugeben und gut vermengen. Die Masse für mindestens zwei Stunden oder über Nacht kühlstellen.