Weiße Schokolade Kokoskugeln ohne Backen
Die Kombination aus weißer Schokolade, feinen Kokosraspeln und einer cremigen Masse ergibt eine unwiderstehliche Textur: außen zart und weich, innen cremig und aromatisch.
Zutaten für weiße Kokoskugeln ohne Backen
- 250 g weiße Kuvertüre | alternativ: Schokolade
- 120 ml Schlagobers
- 40 g Teebutter
- 170 g Kokosraspeln
- 50 g gemahlene Mandeln
- 100 g 30% Mandelkerne; 70% Kokosraspeln
Zubereitung weiße Kokoskugeln ohne Backen
- 1
Die Kuvertüre im Thermomix® TM7 mit der Funktion “Schokolade schmelzen” schmelzen. Dabei den Schlagobers und die Butter zugeben und die Butter ebenfalls schmelzen lassen. Die geschmolzene Kuvertüren-Mischung in eine Schüssel geben und die Kokosraspeln und die gemahlenen Mandeln zugeben und gut vermengen. Die Masse für mindestens zwei Stunden oder über Nacht kühlstellen.
- 2
Aus der Masse 30 Kugeln formen, diese etwas flach drücken, mit einer Mandel füllen und zu einer Kugel verschließen. Die Kokoskugeln in Kokosraspeln wälzen.
- 3
Tipp: Die Kokosraspeln für die Masse nochmal feiner mahlen lassen, bevor man sie mit der Kuvertüren-Mischung vermengt, so hält die Masse noch besser zusammen.