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Schokotrüffeln

Diese kleinen Köstlichkeiten sind pure Verführung. Mit wenigen Zutaten und etwas Liebe gelingen sie ganz leicht zu Hause. Perfekt zum Verschenken oder selbst Genießen!

© Foto von amirali mirhashemian auf Unsplash

Zutaten für Amarena-Trüffeln

  • 10 dag Vollmilchkuvertüre
  • 10 dag Zartbitterkuvertüre
  • 5 dag Amarenakirschen
  • 5 cl Kirschlikör
  • 120 g Staubzucker
  • 120 g weiche Butter
  • 5 dag Biskotten
  • Kakaopulver

Zubereitung Amarena-Trüffeln

  1. 1

    Kuvertüren über Dunst schmelzen. Amarenakirschen klein schneiden. Biskotten zerbröseln. Butter und Staubzucker schaumig aufschlagen.

  2. 2

    Nach und nach die abgekühlte Kuvertüre, den Kirschlikör und 2 dag Kakaopulver einrühren. Kirschen und Biskottenbrösel unterziehen.

  3. 3

    Halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.

  4. 4

    Mit einem Melonenausstecher Kugeln abstechen. In Kakaopulver wälzen.

Zutaten für die Mokka-Trüffeln

  • 500 g Zartbitterkuvertüre
  • 120 ml Schlagrahm
  • 2 dag Butter
  • 2 EL Instant-Espressopulver
  • Orangenlikör

Zubereitung Mokka-Trüffeln

  1. 1

    3/5 der Kuvertüre schmelzen. Schlagrahm, Kaffeepulver und Butter aufkochen und mit der Kuvertüre vermengen.

  2. 2

    Über Nacht kühl stellen. Masse cremig aufschlagen, Likör untermengen.

  3. 3

    In einen Spritzsack füllen und kleine Häufchen auf Backpapier spritzen. Drei Stunden kalt stellen.

  4. 4

    Restliche Kuvertüre schmelzen. Schokohäufchen zuerst kurz ins Tiefkühlfach stellen, dann in die flüssige Kuvertüre tauchen.