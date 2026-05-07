Schokotrüffeln
Diese kleinen Köstlichkeiten sind pure Verführung. Mit wenigen Zutaten und etwas Liebe gelingen sie ganz leicht zu Hause. Perfekt zum Verschenken oder selbst Genießen!
Zutaten für Amarena-Trüffeln
- 10 dag Vollmilchkuvertüre
- 10 dag Zartbitterkuvertüre
- 5 dag Amarenakirschen
- 5 cl Kirschlikör
- 120 g Staubzucker
- 120 g weiche Butter
- 5 dag Biskotten
- Kakaopulver
Zubereitung Amarena-Trüffeln
- 1
Kuvertüren über Dunst schmelzen. Amarenakirschen klein schneiden. Biskotten zerbröseln. Butter und Staubzucker schaumig aufschlagen.
- 2
Nach und nach die abgekühlte Kuvertüre, den Kirschlikör und 2 dag Kakaopulver einrühren. Kirschen und Biskottenbrösel unterziehen.
- 3
Halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.
- 4
Mit einem Melonenausstecher Kugeln abstechen. In Kakaopulver wälzen.
Zutaten für die Mokka-Trüffeln
- 500 g Zartbitterkuvertüre
- 120 ml Schlagrahm
- 2 dag Butter
- 2 EL Instant-Espressopulver
- Orangenlikör
Zubereitung Mokka-Trüffeln
- 1
3/5 der Kuvertüre schmelzen. Schlagrahm, Kaffeepulver und Butter aufkochen und mit der Kuvertüre vermengen.
- 2
Über Nacht kühl stellen. Masse cremig aufschlagen, Likör untermengen.
- 3
In einen Spritzsack füllen und kleine Häufchen auf Backpapier spritzen. Drei Stunden kalt stellen.
- 4
Restliche Kuvertüre schmelzen. Schokohäufchen zuerst kurz ins Tiefkühlfach stellen, dann in die flüssige Kuvertüre tauchen.