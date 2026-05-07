Kohlsprossen als Beilage
Kohlsprossen eignen sich hervorragend als herzhafte Beilage und überzeugen durch ihren leicht nussigen Geschmack.
Zutaten für Kohlsprossen mit Speck
- 500 g Kohlsprossen
- 5 dag Schinkenspeck bzw. Prosciutto
- Butter
- Muskatnuss
Zubereitung Kohlsprossen mit Speck
- 1
Die Kohlsprossen putzen und die Strünke kreuzweise einschneiden. Größere Exemplare halbieren. In Salzwasser bissfest kochen und abschrecken.
- 2
Den Speck bzw. Prosciutto in feine Streifen schneiden.
- 3
Butter in einer Pfanne zerlassen, den Speck darin knusprig braten. Die Kohlsprossen dazugeben und zugedeckt ein paar Minuten dünsten.
- 4
Mit Muskatnuss abschmecken. Wenn nötig, salzen.
Zutaten für die Kohlsprossen mit Maroni
- 500 g Kohlsprossen
- 120 ml Milch
- 10 dag Maroni, vakuumiert
- 120 ml Gemüsesuppe
- 1 dl Schlagrahm
- 1 EL Butter
- 1 EL Mehl
- Zucker
- Muskatnuss
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Kohlsprossen mit Maroni
- 1
Die Kohlsprossen wie oben beschrieben bissfest kochen.
- 2
Etwas Zucker in einer Pfanne goldgelb karamellisieren, die Maroni dazugeben und gut durchschwenken.
- 3
Mehl in Butter anschwitzen. Unter Rühren mit Suppe, Milch und Rahm aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen.
- 4
Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Kohlsprossen und Maroni in die Sauce geben und erhitzen.