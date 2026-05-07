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Kohlsprossen als Beilage

Kohlsprossen eignen sich hervorragend als herzhafte Beilage und überzeugen durch ihren leicht nussigen Geschmack.

Symbolbild
© Foto von Franzi Meyer auf Unsplash
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Zutaten für Kohlsprossen mit Speck

  • 500 g Kohlsprossen
  • 5 dag  Schinkenspeck bzw. Prosciutto
  • Butter
  • Muskatnuss

Zubereitung Kohlsprossen mit Speck

  1. 1

    Die Kohlsprossen putzen und die Strünke kreuzweise einschneiden. Größere Exemplare halbieren. In Salzwasser bissfest kochen und abschrecken.

  2. 2

    Den Speck bzw. Prosciutto in feine Streifen schneiden.

  3. 3

    Butter in einer Pfanne zerlassen, den Speck darin knusprig braten. Die Kohlsprossen dazugeben und zugedeckt ein paar Minuten dünsten.

  4. 4

    Mit Muskatnuss abschmecken. Wenn nötig, salzen.

Zutaten für die Kohlsprossen mit Maroni

  • 500 g Kohlsprossen
  • 120 ml Milch
  • 10 dag Maroni, vakuumiert
  • 120 ml Gemüsesuppe
  • 1 dl Schlagrahm
  • 1 EL Butter
  • 1 EL Mehl
  • Zucker
  • Muskatnuss
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Kohlsprossen mit Maroni

  1. 1

    Die Kohlsprossen wie oben beschrieben bissfest kochen.

  2. 2

    Etwas Zucker in einer Pfanne goldgelb karamellisieren, die Maroni dazugeben und gut durchschwenken.

  3. 3

    Mehl in Butter anschwitzen. Unter Rühren mit Suppe, Milch und Rahm aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen.

  4. 4

    Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Kohlsprossen und Maroni in die Sauce geben und erhitzen.