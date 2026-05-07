Kohlsprossen als Beilage

1 Die Kohlsprossen wie oben beschrieben bissfest kochen.

2 Etwas Zucker in einer Pfanne goldgelb karamellisieren, die Maroni dazugeben und gut durchschwenken.

3 Mehl in Butter anschwitzen. Unter Rühren mit Suppe, Milch und Rahm aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen.