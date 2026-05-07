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Crème brûlée

Crème Brûlée steht für puren Genuss: zarte Vanillecreme trifft auf eine fein knackige Karamellschicht. Ein elegantes Dessert, das mit jedem Löffel französisches Flair und luxuriöse Süße entfaltet.

Symbolbild
© Pixabay
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Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten für das Crème brûlée

  • 4 Dotter
  • 3 dl Schlagrahm
  • 3 EL Staubzucker
  • 1 Vanilleschote
  • 1 Bio-Orange
  • Orangenlikör
  • brauner Rohrzucker

Zubereitung Crème brûlée

  1. 1

    Orangenschale fein abreiben. Saft auspressen.

  2. 2

    Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Schlagrahm mit Vanilleschote, Mark und Staubzucker aufkochen. Mit einem Spritzer Orangenlikör abschmecken. Vanilleschote entfernen. (Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden möchte, kann den Likör auch weglassen.)

  3. 3

    Orangensaft, Orangenschale und Dotter verquirlen und mit dem Vanillerahm vermengen, ohne dass sich dabei zu viel Schaum bildet. Den Orangen-Dotter-Rahm in vier ofenfeste, flache Förmchen gießen.

  4. 4

    Förmchen auf ein tiefes Backblech stellen. So viel kochendes Wasser dazugießen, dass die Förmchen bis zur Hälfte im Wasser stehen.

  5. 5

    Blech ins 140 Grad heiße Backrohr schieben und die Crème 65 bis 75 Minuten stocken lassen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

  6. 6

    Vor dem Servieren die Crème brûlée mit braunem Zucker bestreuen und mit einer Lötlampe bzw. einem Crème-brûlée-Brenner karamellisieren. Sofort servieren, weil sonst die knusprige Karamellschicht aufweicht.