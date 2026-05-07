Crème brûlée

1 Orangenschale fein abreiben. Saft auspressen.

2 Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Schlagrahm mit Vanilleschote, Mark und Staubzucker aufkochen. Mit einem Spritzer Orangenlikör abschmecken. Vanilleschote entfernen. (Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden möchte, kann den Likör auch weglassen.)

3 Orangensaft, Orangenschale und Dotter verquirlen und mit dem Vanillerahm vermengen, ohne dass sich dabei zu viel Schaum bildet. Den Orangen-Dotter-Rahm in vier ofenfeste, flache Förmchen gießen.

4 Förmchen auf ein tiefes Backblech stellen. So viel kochendes Wasser dazugießen, dass die Förmchen bis zur Hälfte im Wasser stehen.

5 Blech ins 140 Grad heiße Backrohr schieben und die Crème 65 bis 75 Minuten stocken lassen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.