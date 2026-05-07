Linsensalat mit Sauschädel

1 Linsen in Wasser zwei Stunden einweichen.

2 Zwiebel, Wurzelwerk und Speck in kleine Würfel schneiden. Zwiebel- und Speckwürfel in Öl anschwitzen. Paradeismark dazugeben und mitrösten. Die abgetropften Linsen untermengen. Mit Suppe aufgießen. 20 Minuten kochen lassen. Nach zehn Minuten Kochzeit die Gemüsewürfel zu den Linsen geben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3 Sobald die Linsen gar und abgekühlt sind, etwas Essig, fein gehackten Knoblauch und gehackte Petersilie untermengen. Kurz durchziehen lassen. Kürbiskernöl darüberträufeln.

4 Gekochten und in Stücke geschnittenen Sauschädel in Kalbsfond (oder Suppe) erwärmen.

5 Linsensalat auf Teller geben. Sauschädelstücke daraufsetzen.