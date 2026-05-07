Linsensalat mit Sauschädel
Ob mit Sauschädel oder knuspriger Blutwurst: Dieses Rezept lädt ein, alte Küche neu zu entdecken und nachzukochen.
Zutaten für das Linsensalat mit Sauschädel
- 20 dag Berglinsen,
- 1 kleine Zwiebel
- 1 EL Paradeismark
- 1 kleine Karotte
- 5 dag Schinkenspeck
- 1 Bund Petersilie
- 4 dl Gemüsesuppe
- 1 dl Kalbsfond
- 5 dag Petersilwurzel
- 5 dag Sellerieknolle
- 1 Zehe/n Knoblauch
- Balsamessig
- Kürbiskernöl
- Salz
- Öl
- Gekochter Sauschädel
- Kren
Zubereitung Linsensalat mit Sauschädel
- 1
Linsen in Wasser zwei Stunden einweichen.
- 2
Zwiebel, Wurzelwerk und Speck in kleine Würfel schneiden. Zwiebel- und Speckwürfel in Öl anschwitzen. Paradeismark dazugeben und mitrösten. Die abgetropften Linsen untermengen. Mit Suppe aufgießen. 20 Minuten kochen lassen. Nach zehn Minuten Kochzeit die Gemüsewürfel zu den Linsen geben. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- 3
Sobald die Linsen gar und abgekühlt sind, etwas Essig, fein gehackten Knoblauch und gehackte Petersilie untermengen. Kurz durchziehen lassen. Kürbiskernöl darüberträufeln.
- 4
Gekochten und in Stücke geschnittenen Sauschädel in Kalbsfond (oder Suppe) erwärmen.
- 5
Linsensalat auf Teller geben. Sauschädelstücke daraufsetzen.
- 6
Gerissenen Kren auf dem Fleisch verteilen. Wer keinen Sauschädel mag, kann auch Blutwurstradeln, die wie ein Wiener Schnitzel paniert und gebacken wurden, auf den Salat setzen.