Hendlrouladen
Zartes Hendlfilet, aromatisch gefüllt und von knusprigem Speck umhüllt – Hendlrouladen sind ein Fest für alle Sinne.
Zutaten für die Hendlrouladen
- 2 Hendlbrustfilets
- 2 Schalotten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 12 hauchdünne Scheiben Vulcano- oder Gailtaler Speck
- Butter
- 4 Thymianzweige
- Olivenöl
- 0,5 Glas Noilly Prat
- 2 dl Hühnersuppe
- Mehlbutter
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Hendlrouladen
- 1
Thymianblättchen von den Zweigen streifen und hacken.
- 2
Schalotten, Knoblauch und 1/3 der Speckscheiben ebenfalls hacken. Speck in Butter anschwitzen, Knoblauch und Schalotten dazugeben und mitdünsten. Mit Thymian und Pfeffer würzen. Da der Speck salzig ist, beim Salzen aufpassen.
- 3
Hendlfilets klopfen und die Speckmasse darauf verteilen. Zu Rouladen einrollen.
- 4
Je vier oder fünf Speckscheiben überlappend auf die Arbeitsfläche legen. Rouladen daraufsetzen und in den Speck einwickeln. Mit Küchengarn binden.
- 5
Eine Mischung aus Olivenöl und Butter erhitzen. Die Rouladen rundherum anbraten. Aus der Pfanne heben und auf einen hitzefesten Teller setzen.
- 6
Für 10 bis 15 Minuten ins 160 Grad heiße Backrohr schieben.
- 7
Inzwischen die Sauce zubereiten. Dazu den Bratensatz mit Noilly Prat loskochen. Hühnersuppe dazugießen, einkochen lassen. Mit Mehlbutter binden. Küchengarn entfernen. Rouladen einmal durchschneiden, anrichten und mit Sauce umgießen.