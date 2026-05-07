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Hendlrouladen

Zartes Hendlfilet, aromatisch gefüllt und von knusprigem Speck umhüllt – Hendlrouladen sind ein Fest für alle Sinne.

Symbolbild
© Bild von Thomas G. auf Pixabay
Symbolbild
Gesamtzeit:50 min

Zutaten für die Hendlrouladen

  • 2 Hendlbrustfilets
  • 2 Schalotten
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • 12 hauchdünne Scheiben Vulcano- oder Gailtaler Speck
  • Butter
  • 4 Thymianzweige
  • Olivenöl
  • 0,5 Glas Noilly Prat
  • 2 dl Hühnersuppe
  • Mehlbutter
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Hendlrouladen

  1. 1

    Thymianblättchen von den Zweigen streifen und hacken.

  2. 2

    Schalotten, Knoblauch und 1/3 der Speckscheiben ebenfalls hacken. Speck in Butter anschwitzen, Knoblauch und Schalotten dazugeben und mitdünsten. Mit Thymian und Pfeffer würzen. Da der Speck salzig ist, beim Salzen aufpassen.

  3. 3

    Hendlfilets klopfen und die Speckmasse darauf verteilen. Zu Rouladen einrollen.

  4. 4

    Je vier oder fünf Speckscheiben überlappend auf die Arbeitsfläche legen. Rouladen daraufsetzen und in den Speck einwickeln. Mit Küchengarn binden.

  5. 5

    Eine Mischung aus Olivenöl und Butter erhitzen. Die Rouladen rundherum anbraten. Aus der Pfanne heben und auf einen hitzefesten Teller setzen.

  6. 6

    Für 10 bis 15 Minuten ins 160 Grad heiße Backrohr schieben.

  7. 7

    Inzwischen die Sauce zubereiten. Dazu den Bratensatz mit Noilly Prat loskochen. Hühnersuppe dazugießen, einkochen lassen. Mit Mehlbutter binden. Küchengarn entfernen. Rouladen einmal durchschneiden, anrichten und mit Sauce umgießen.