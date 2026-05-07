Hendlrouladen

1 Thymianblättchen von den Zweigen streifen und hacken.

2 Schalotten, Knoblauch und 1/3 der Speckscheiben ebenfalls hacken. Speck in Butter anschwitzen, Knoblauch und Schalotten dazugeben und mitdünsten. Mit Thymian und Pfeffer würzen. Da der Speck salzig ist, beim Salzen aufpassen.

3 Hendlfilets klopfen und die Speckmasse darauf verteilen. Zu Rouladen einrollen.

4 Je vier oder fünf Speckscheiben überlappend auf die Arbeitsfläche legen. Rouladen daraufsetzen und in den Speck einwickeln. Mit Küchengarn binden.

5 Eine Mischung aus Olivenöl und Butter erhitzen. Die Rouladen rundherum anbraten. Aus der Pfanne heben und auf einen hitzefesten Teller setzen.

6 Für 10 bis 15 Minuten ins 160 Grad heiße Backrohr schieben.