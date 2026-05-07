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Rohnenrisotto

Dieses cremige Rohnenrisotto begeistert mit seiner leuchtenden Farbe, feinem Erdgeschmack und einer wunderbar samtigen Konsistenz, die durch Ziegenfrischkäse oder Parmesan perfekt abgerundet wird.

Symbolbild
© Bild von congerdesign auf Pixabay
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Gesamtzeit:43 min

Zutaten für das Rohnenrisotto

  • 25 dag Risottoreis
  • 1 Schalotte(n)
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • 20 dag rohe Rohnen
  • 1 dl Weiß- bzw. Rotwein
  • Olivenöl
  • 120 g Ziegenfrischkäse
  • 750 ml Gemüsesuppe
  • evtl. Parmesan
  • Butter
  • Kren
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung Rohnenrisotto

  1. 1

    Rohnen schälen und in feine Streifen schneiden. (Tipp: Um Verfärbungen an den Fingern zu vermeiden, dünne Einweghandschuhe anziehen).

  2. 2

    Schalotten und Knoblauch klein würfeln, in Olivenöl anschwitzen, die Rohnen dazugeben und andünsten. Den Reis untermengen, kurz mitdünsten, mit Weiß- oder Rotwein ablöschen und einkochen lassen. Mit etwas heißer Suppe aufgießen und wieder einkochen lassen. Wiederholen, bis der Reis bissfest, aber nicht zu trocken ist. Immer wieder rühren.

  3. 3

    Den Ziegenfrischkäse unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  4. 4

    Den Risotto sofort anrichten und eventuell frisch gerissenen Kren darüberstreuen.

  5. 5

    Wer will, kann anstelle von Ziegenfrischkäse - wie beim klassischen Risotto - einige Butterstückchen und 2 bis 3 EL Parmesan unter den Risotto mengen.

  6. 6

    Tipp: Wer Rohnensaft zu Hause hat, kann anstelle von Wein auch Rohnensaft zum Ablöschen verwenden. Dadurch bekommt der Risotto ein noch intensiveres Rohnenaroma.