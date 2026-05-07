Rohnenrisotto
Dieses cremige Rohnenrisotto begeistert mit seiner leuchtenden Farbe, feinem Erdgeschmack und einer wunderbar samtigen Konsistenz, die durch Ziegenfrischkäse oder Parmesan perfekt abgerundet wird.
Zutaten für das Rohnenrisotto
- 25 dag Risottoreis
- 1 Schalotte(n)
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 20 dag rohe Rohnen
- 1 dl Weiß- bzw. Rotwein
- Olivenöl
- 120 g Ziegenfrischkäse
- 750 ml Gemüsesuppe
- evtl. Parmesan
- Butter
- Kren
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Rohnenrisotto
- 1
Rohnen schälen und in feine Streifen schneiden. (Tipp: Um Verfärbungen an den Fingern zu vermeiden, dünne Einweghandschuhe anziehen).
- 2
Schalotten und Knoblauch klein würfeln, in Olivenöl anschwitzen, die Rohnen dazugeben und andünsten. Den Reis untermengen, kurz mitdünsten, mit Weiß- oder Rotwein ablöschen und einkochen lassen. Mit etwas heißer Suppe aufgießen und wieder einkochen lassen. Wiederholen, bis der Reis bissfest, aber nicht zu trocken ist. Immer wieder rühren.
- 3
Den Ziegenfrischkäse unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- 4
Den Risotto sofort anrichten und eventuell frisch gerissenen Kren darüberstreuen.
- 5
Wer will, kann anstelle von Ziegenfrischkäse - wie beim klassischen Risotto - einige Butterstückchen und 2 bis 3 EL Parmesan unter den Risotto mengen.
- 6
Tipp: Wer Rohnensaft zu Hause hat, kann anstelle von Wein auch Rohnensaft zum Ablöschen verwenden. Dadurch bekommt der Risotto ein noch intensiveres Rohnenaroma.