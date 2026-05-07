Rohnenrisotto

1 Rohnen schälen und in feine Streifen schneiden. (Tipp: Um Verfärbungen an den Fingern zu vermeiden, dünne Einweghandschuhe anziehen).

2 Schalotten und Knoblauch klein würfeln, in Olivenöl anschwitzen, die Rohnen dazugeben und andünsten. Den Reis untermengen, kurz mitdünsten, mit Weiß- oder Rotwein ablöschen und einkochen lassen. Mit etwas heißer Suppe aufgießen und wieder einkochen lassen. Wiederholen, bis der Reis bissfest, aber nicht zu trocken ist. Immer wieder rühren.

3 Den Ziegenfrischkäse unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4 Den Risotto sofort anrichten und eventuell frisch gerissenen Kren darüberstreuen.

5 Wer will, kann anstelle von Ziegenfrischkäse - wie beim klassischen Risotto - einige Butterstückchen und 2 bis 3 EL Parmesan unter den Risotto mengen.