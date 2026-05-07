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Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen

Das Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen vereint alles, was wir an der winterlichen Küche lieben: Wärme, Würze, Cremigkeit und eine Extraportion Gemütlichkeit.

Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen - cremiger Genuss aus saisonalen Aromen
© Carletto Ferrari www.carletto.at
Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen - cremiger Genuss aus saisonalen Aromen
Gesamtzeit:15 min

Zutaten für die Vanillekipferl

  • 4 Birne(n)
  • 3 Pck.  Vanillezucker
  • 250 ml Schlagobers 
  • 250 g Mehlspeisentopfen
  • 250 ml Naturjogurt 
  • Etwas Zitronenzesten
  • Etwas Zimt
  • 300 g Vanillekipferl

Zubereitung Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen

  1. 1

    Die Birnen waschen, putzen und sehr klein würfeln. Mit einer Packung Vanillezucker in etwas Wasser für rund 10 Minuten blanchieren. Anschließend auskühlen lassen.

  2. 2

    Den Schlagobers aufschlagen. Topfen, Jogurt, Zitronenzesten, zwei Packungen Vanillezucker und Zimt zugeben und zu einer glatten Creme verrühren.

  3. 3

    Sechs Stück Vanillekipferl zur Seite legen, den Rest kleinhacken. Die blanchierten Birnenwürfel mit der Creme und den Vanillekipferlbröseln abwechselnd in Gläser schichten.

  4. 4

    Achtung: Erst kurz vor dem Servieren schichten, damit es nicht durchweicht. Mit einem Vanillekipferl garniert servieren.