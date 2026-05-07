Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen

1 Die Birnen waschen, putzen und sehr klein würfeln. Mit einer Packung Vanillezucker in etwas Wasser für rund 10 Minuten blanchieren. Anschließend auskühlen lassen.

2 Den Schlagobers aufschlagen. Topfen, Jogurt, Zitronenzesten, zwei Packungen Vanillezucker und Zimt zugeben und zu einer glatten Creme verrühren.

3 Sechs Stück Vanillekipferl zur Seite legen, den Rest kleinhacken. Die blanchierten Birnenwürfel mit der Creme und den Vanillekipferlbröseln abwechselnd in Gläser schichten.