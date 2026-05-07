Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen
Das Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen vereint alles, was wir an der winterlichen Küche lieben: Wärme, Würze, Cremigkeit und eine Extraportion Gemütlichkeit.
Zutaten für die Vanillekipferl
- 4 Birne(n)
- 3 Pck. Vanillezucker
- 250 ml Schlagobers
- 250 g Mehlspeisentopfen
- 250 ml Naturjogurt
- Etwas Zitronenzesten
- Etwas Zimt
- 300 g Vanillekipferl
Zubereitung Vanillekipferl Schichtdessert mit Birnen
- 1
Die Birnen waschen, putzen und sehr klein würfeln. Mit einer Packung Vanillezucker in etwas Wasser für rund 10 Minuten blanchieren. Anschließend auskühlen lassen.
- 2
Den Schlagobers aufschlagen. Topfen, Jogurt, Zitronenzesten, zwei Packungen Vanillezucker und Zimt zugeben und zu einer glatten Creme verrühren.
- 3
Sechs Stück Vanillekipferl zur Seite legen, den Rest kleinhacken. Die blanchierten Birnenwürfel mit der Creme und den Vanillekipferlbröseln abwechselnd in Gläser schichten.
- 4
Achtung: Erst kurz vor dem Servieren schichten, damit es nicht durchweicht. Mit einem Vanillekipferl garniert servieren.