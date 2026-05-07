Risotto mit Maroni und Speckchips

Die vorgegarten Maronen grob hacken. Die Kohlsprossen putzen und halbieren. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Den Knoblauch ebenfalls schälen und pressen. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten. Die gehackten Maronen, die Kohlsprossen und den Reis zugeben und kurz mit anschwitzen. Anschließend mit Weißwein ablöschen. Parallel die Gemüsesuppe in einem Topf erhitzen.

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Sobald der Weißwein vollständig verkocht ist, die Gemüsesuppe nach und nach zugeben. Immer nur so viel, dass der Reis bedeckt ist. Sobald die Suppe eingekocht ist, erneut Suppe zugeben. Dabei immer wieder umrühren. Solange fortfahren bis der Reis gar ist. Gegebenenfalls braucht es ein wenig mehr Suppe als die angegebene Menge. Kurz vor Ende der Garzeit den geriebenen Parmesan unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hitze reduzieren, den Deckel auf den Topf geben und kurz ruhen lassen.