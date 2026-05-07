Lebkuchenmousse

1 Schokolade und Kuvertüre hacken und über Dunst auflösen.

2 1/4 Schlagobers mit dem Mark der Vanilleschote aufkochen. Lebkuchengewürz einrühren.

3 Dotter und Staubzucker über Dunst aufschlagen. Vanillerahm einrühren und zu einer cremigen Masse aufschlagen. Etwas überkühlen lassen und die flüssige Schokomasse einrühren. (Dotter- und Schokomasse sollten eine ähnliche Temperatur haben.)

4 Das restliche Obers steif schlagen. Schokocreme abkühlen lassen, das Obers unter die Masse ziehen und in eine flache Form füllen. Mit Klarsichtfolie abdecken. Für mindestens fünf Stunden, noch besser über Nacht, kalt stellen.

5 Einen Teelöffel in heißes Wasser tauchen und damit Nocken vom Mousse abstechen und mit Vanillesauce anrichten. Schokospäne darüberstreuen.