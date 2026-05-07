Lebkuchenmousse
Luftig-leichte Mousse vereint die warmen, weihnachtlichen Aromen feinster Lebkuchengewürze zu einem harmonischen Dessertgenuss. Sanft schmelzend auf der Zunge, verführt sie mit cremiger Süße und einem Hauch festlicher Eleganz.
Zutaten für das Lebkuchenmousse
- 8 dag Milchschokolade
- 1 Vanilleschote
- 10 dag Zartbitterkuvertüre
- 3 Dotter
- 1 EL Staubzucker
- 1,5 TL Lebkuchengewürz
- 4 dl Schlagobers
- Schokospäne
- 1 Ei
- 2 EL Zucker
- 250 ml Milch
Zubereitung Lebkuchenmousse
- 1
Schokolade und Kuvertüre hacken und über Dunst auflösen.
- 2
1/4 Schlagobers mit dem Mark der Vanilleschote aufkochen. Lebkuchengewürz einrühren.
- 3
Dotter und Staubzucker über Dunst aufschlagen. Vanillerahm einrühren und zu einer cremigen Masse aufschlagen. Etwas überkühlen lassen und die flüssige Schokomasse einrühren. (Dotter- und Schokomasse sollten eine ähnliche Temperatur haben.)
- 4
Das restliche Obers steif schlagen. Schokocreme abkühlen lassen, das Obers unter die Masse ziehen und in eine flache Form füllen. Mit Klarsichtfolie abdecken. Für mindestens fünf Stunden, noch besser über Nacht, kalt stellen.
- 5
Einen Teelöffel in heißes Wasser tauchen und damit Nocken vom Mousse abstechen und mit Vanillesauce anrichten. Schokospäne darüberstreuen.
- 6
Für die Sauce Ei, Dotter (doppelte Menge je Ei) mit Zucker schaumig schlagen. Mark von Vanilleschote mit Milch aufkochen. Dottercreme einrühren und nochmals langsam bis kurz vor (!) dem Kochen erhitzen. In Eiswasser stellen und kalt schlagen.