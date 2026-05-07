Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Teufelsroller mit Rüben nach Gerhard Fuchs

Der Teufelsroller mit aromatischen Rüben nach Gerhard Fuchs verbindet traditionelle Alpenküche mit raffinierter Handwerkskunst.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:55 min

Zutaten für die Teufelsroller

  • 700 ml Paradeisersaft
  • 120 ml Essig
  • 50 g Salz
  • 30 g Zucker
  • 1 Zitrone(n)abrieb
  • 0,5 EL geräuchertes Paprikapulver
  • Chiliflocken nach Geschmack
  • 7 Forellenfilets entgrätet und ohne Haut
  • 2 Äpfel geschält und in Streifen geschnitten
  • 100 g Schalotten geschält und in Streifen geschnitten

Zubereitung Teufelsroller

  1. 1

    Die Zutaten für den Einlegesud zusammenrühren.

  2. 2

    Die Forellenfilets auflegen, mit Schalotten- und Apfelstreifen füllen, einrollen und die Rollen mit Zahnstochern fixieren.

  3. 3

    In Rexgläser füllen und mit dem Einlegesud bedecken. Verschließen und 15 Minuten bei 85 °C dämpfen.

Zutaten für das Rübenkimchi

  • 500 g Rüben in feinen Streifen geschnitten
  • 300 ml Wasser
  • 24 g Salz
  • 5 Zehe/n Knoblauch
  • 0,5 Apfel
  • 2 EL Chiliflocken nicht scharf
  • 2 EL Ingwer in Scheiben geschnitten
  • Korianderstiele
  • 2 EL schwarzer Sesam
  • Fischsauce und Sojasauce nach Geschmack

Zubereitung Rübenkimchi

  1. 1

    Alle Zutaten – außer dem Wasser – gut verkneten und in ein großes Glas füllen, mit dem Wasser bedecken.

  2. 2

    Einen Latexhandschuh über die Öffnung ziehen und bei Zimmertemperatur fermentieren.

Zutaten für die Rübenponzu-Sauce

  • 200 ml Sojasauce
  • 2 Zitrone (Saft)
  • 25 g brauner Zucker
  • 100 ml Rübensaft zum Sirup eingekocht

Zubereitung Rübenponzu-Sauce

  1. 1

    Alles zusammen verrühren bis sich der Zucker aufgelöst hat.

  2. 2

    Anrichten: Die Teufelsroller auf dem Rübenkimchi platzieren und mit der Rübenponzu-Sauce abschmecken.