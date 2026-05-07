Rinderbackerl nach Gerhard Fuchs mit Schalottensauce und Sellerie

1 Die Rinderbackerl von allen Seiten würzen.

2 In einem Bräter die Butter zusammen mit dem Speck, dem Knoblauch und dem Koriander aufschäumen lassen.

3 Die Rinderbackerl langsam von allen Seiten anbraten. Den geschälten Zwiebel in grobe Würfel schneiden und kurz mitbraten. Mit Madeira und Portwein ablöschen und kurz verkochen lassen. Mit dem Rotwein auffüllen und im Backrohr bei ca. 160 Grad zugedeckt weichschmoren, bei Bedarf mit Fond auffüllen.

4 Wenn das Fleisch weich ist aus dem Topf nehmen und warmstellen. Den Schmorsaft durch ein feines Sieb passieren.