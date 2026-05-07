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Kletzennudeln nach Gerhard Fuchs mit Punschsauce und Krokantparfait

Diese außergewöhnliche Dessertkomposition von Gerhard Fuchs verbindet traditionelle Kletzennudeln mit fruchtig-würziger Punschsauce.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:1 h 15 min

Zutaten für die Kletzennudeln

  • 120 g Topfen
  • 120 g Kletzen (würfelig)
  • Zimt
  • Zitronen- und Orangenabrieb
  • 1 EL Honig
  • 20 g Walnüsse (gehackt)
  • Birnenschnaps
  • 1 kg Pizzamehl 00
  • 250 g weiche Butter
  • 300 g kaltes Wasser
  • Salz

Zubereitung Kletzennudeln und Füllung

  1. 1

    Für die Fülle alle Zutaten vermengen.

  2. 2

    Für den Teig alle Zutaten verkneten und an einem kühlen Ort rasten lassen.

  3. 3

    Anschließend ausrollen und aus dem Teig gefüllte Ravioli formen. Diese in leicht gezuckertem und leicht gesalzenem Wasser kochen.

Zutaten für die Punschsauce

  • Glühwein oder Punsch
  • Stärke
  • Sauerrahm (Garnitur)

Zubereitung Punschssauce

  1. 1

    Übriggebliebenen Glühwein oder Punsch gut einreduzieren bis zum gewünschten Geschmack, mit etwas Stärke binden. Kalt stellen. Etwas Sauerrahm für die Garnitur

Zutaten für das Walnuss-Krokantparfait

  • 200 g Walnusskrokant
  • 4 Dotter
  • 50 g Honig
  • 80 g Zucker
  • 2 cl Nusschnaps
  • 300 ml Milch
  • 1 Vanilleschote
  • 2 EL Nougat
  • 300 ml Sahne

Zubereitung Walnuss-Krokantparfait

  1. 1

    Über Dampf aufschlagen, mit Milch und Vanilleschote zur Rose abziehen. Nougat dazugeben, kaltrühren. Geschlagene Sahne unterheben und frieren.