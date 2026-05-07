Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gesamtzeit:1 h 15 min
Kletzennudeln nach Gerhard Fuchs mit Punschsauce und Krokantparfait
Diese außergewöhnliche Dessertkomposition von Gerhard Fuchs verbindet traditionelle Kletzennudeln mit fruchtig-würziger Punschsauce.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten für die Kletzennudeln
- 120 g Topfen
- 120 g Kletzen (würfelig)
- Zimt
- Zitronen- und Orangenabrieb
- 1 EL Honig
- 20 g Walnüsse (gehackt)
- Birnenschnaps
- 1 kg Pizzamehl 00
- 250 g weiche Butter
- 300 g kaltes Wasser
- Salz
Zubereitung Kletzennudeln und Füllung
- 1
Für die Fülle alle Zutaten vermengen.
- 2
Für den Teig alle Zutaten verkneten und an einem kühlen Ort rasten lassen.
- 3
Anschließend ausrollen und aus dem Teig gefüllte Ravioli formen. Diese in leicht gezuckertem und leicht gesalzenem Wasser kochen.
Zutaten für die Punschsauce
- Glühwein oder Punsch
- Stärke
- Sauerrahm (Garnitur)
Zubereitung Punschssauce
- 1
Übriggebliebenen Glühwein oder Punsch gut einreduzieren bis zum gewünschten Geschmack, mit etwas Stärke binden. Kalt stellen. Etwas Sauerrahm für die Garnitur
Zutaten für das Walnuss-Krokantparfait
- 200 g Walnusskrokant
- 4 Dotter
- 50 g Honig
- 80 g Zucker
- 2 cl Nusschnaps
- 300 ml Milch
- 1 Vanilleschote
- 2 EL Nougat
- 300 ml Sahne
Zubereitung Walnuss-Krokantparfait
- 1
Über Dampf aufschlagen, mit Milch und Vanilleschote zur Rose abziehen. Nougat dazugeben, kaltrühren. Geschlagene Sahne unterheben und frieren.