Silvesterstern mit Trüffel-Prosciutto von Tici Kaspar

1 Mehl, Zucker, Salz und Trockengerm werden in einer Rührschüssel vermischt. Anschließend lässt man das Wasser zügig einlaufen und knetet alles einige Minuten, bis ein glatter, elastischer Teig entsteht. Der Teig wird mit einem Tuch abgedeckt und an einem warmen Ort mindestens eine Stunde ruhen gelassen.

2 Danach teilt man ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche in drei Portionen und formt daraus runde Pizzateigplatten. Eine Teigplatte legt man auf ein mit Backpapier belegtes Brett, bestreicht sie mit Frischkäse und belegt sie mit Prosciutto und Pecorino.

3 Die zweite Teigplatte wird daraufgelegt, ebenfalls bestrichen und belegt und schließlich mit der dritten Teigplatte abgeschlossen, deren Ränder leicht angedrückt werden.

4 In der Mitte setzt man ein Glas auf und drückt es leicht an, dann schneidet man mit einem scharfen Messer vom Glas ausgehend 16 Stücke nach außen. Jeweils zwei nebeneinanderliegende Stücke werden leicht gezogen, das linke um 360° nach links, das rechte um 360° nach rechts gedreht und an den Spitzen miteinander verschlossen. Dieser Vorgang wird rundum wiederholt, bis ein Stern entsteht.

5 Der Teig wird leicht mit Wasser besprüht, nochmals etwa 10 Minuten gehen gelassen und anschließend im vorgeheizten Backrohr bei 200 °C Ober-/Unterhitze rund 25 Minuten goldbraun gebacken.