Garnelen-Tempura mit Fenchel-Orangen-Salat von Tici Kaspar
Silvester-Snacks müssen nicht kompliziert sein, sagt Köchin Tici Kaspar. Man braucht nur Geduld, gute Zutaten und viel Liebe.
Zutaten für die Garnelen im Tempurateig
- 12 Stk. Garnelen
- 100 g Mehl
- 2 EL Stärke
- 1 EL Backpulver
- 150 g eiskaltes Wasser
- optional 1 Ei
- Pflanzenöl zum Frittieren
Zutaten für das Yuzu-Dressing
- 2 EL Yuzusaft
- 4 EL Reisessig
- 4 EL Mirin
- 4 EL Sojasauce
- 1 EL Trüffelöl
- 1 EL Traubenkernöl
Zutaten zum Garnieren
- 1 Fenchel (fein gehobelt)
- 2 Orangen, filetiert
- etwas Chili-Aioli
- Granatapfelkerne
- etwas Sesam, geröstet
Zubereitung Garnelen Tempura mit Fenchen-Orangen-Salat
- 1
Die Garnelen schälen und je nach Größe halbieren oder dritteln. Für den Tempurateig Mehl, Stärke und Backpulver verrühren, anschließend das eiskalte Wasser einrühren, bis ein glatter Teig entsteht, optional kann noch ein Ei untergerührt werden.
- 2
Die Garnelen durch den Tempurateig ziehen und portionsweise in heißem Pflanzenöl goldbraun frittieren, danach auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- 3
Für den Salat den fein gehobelten Fenchel mit dem Yuzu-Dressing vermengen und auf Tellern anrichten, die Orangenfilets darauf verteilen.
- 4
Die knusprigen Tempura-Garnelen auf dem Salat platzieren, mit Granatapfelkernen bestreuen und mit Chili-Aioli sowie geröstetem Sesam servieren.
- 5
Tipps: Eiswürfel im Tempurateig sorgen für extra Crunch. Tiefgekühlte Garnelen am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen, alternativ können sie für ein schnelleres Auftauen in kaltem Wasser eingelegt werden.