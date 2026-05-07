Garnelen-Tempura mit Fenchel-Orangen-Salat von Tici Kaspar

1 Die Garnelen schälen und je nach Größe halbieren oder dritteln. Für den Tempurateig Mehl, Stärke und Backpulver verrühren, anschließend das eiskalte Wasser einrühren, bis ein glatter Teig entsteht, optional kann noch ein Ei untergerührt werden.

2 Die Garnelen durch den Tempurateig ziehen und portionsweise in heißem Pflanzenöl goldbraun frittieren, danach auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3 Für den Salat den fein gehobelten Fenchel mit dem Yuzu-Dressing vermengen und auf Tellern anrichten, die Orangenfilets darauf verteilen.

4 Die knusprigen Tempura-Garnelen auf dem Salat platzieren, mit Granatapfelkernen bestreuen und mit Chili-Aioli sowie geröstetem Sesam servieren.