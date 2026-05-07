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Gesamtzeit:3 h 20 min
Basenfonds – Das Grundrezept von biochi-Koch Johann Ebner
Dieses Grundrezept von biochi-Koch Johann Ebner verbindet natürliche Zutaten, feine Aromen und einfache Zubereitung.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten für den Basenfond
- 5 l kaltes Wasser
- 1 Zwiebel(n)
- 1 Schale von Zwiebel(n)
- 300 g Wurzelgemüse (Sellerie, Karotte, Pastinake, Petersilienwurzel)
- 100 g Weißkraut
- 50 g Lauch
- 50 g Kohlrabi mit Schale
- 50 g Fenchel
- 3 Stk. Lorbeer
- 15 Wacholderbeeren
- 3 Nelken (ganz)
- 3 Aroniabeeren (getrocknet)
- 0,5 TL Koriander (ganz)
Zubereitung Basisfond
- 1
Zwiebel mit Schale in große Stücke schneiden, ebenso das restliche Gemüse.
- 2
In den Topf mit kaltem Wasser und den Gewürzen geben.
- 3
2-3 Stunden bei kleiner Hitze und ohne Deckel köcheln lassen. Abkühlen lassen und abseihen.
- 4
Dieser Fonds ist die Basis für Suppen, Saucen, Eintöpfe, Laibchen und Dips.