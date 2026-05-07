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Basenfonds – Das Grundrezept von biochi-Koch Johann Ebner

Dieses Grundrezept von biochi-Koch Johann Ebner verbindet natürliche Zutaten, feine Aromen und einfache Zubereitung.

Bild zeigt einen Basenfonds.
© Martin Huber
Bild zeigt einen Basenfonds.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:3 h 20 min

Zutaten für den Basenfond

  • 5 l kaltes Wasser
  • 1 Zwiebel(n)
  • 1 Schale von Zwiebel(n)
  • 300 g Wurzelgemüse (Sellerie, Karotte, Pastinake, Petersilienwurzel)
  • 100 g Weißkraut
  • 50 g Lauch
  • 50 g Kohlrabi mit Schale
  • 50 g Fenchel
  • 3 Stk. Lorbeer
  • 15 Wacholderbeeren
  • 3 Nelken (ganz)
  • 3 Aroniabeeren (getrocknet)
  • 0,5 TL Koriander (ganz)

Zubereitung Basisfond

  1. 1

    Zwiebel mit Schale in große Stücke schneiden, ebenso das restliche Gemüse.

  2. 2

    In den Topf mit kaltem Wasser und den Gewürzen geben.

  3. 3

    2-3 Stunden bei kleiner Hitze und ohne Deckel köcheln lassen. Abkühlen lassen und abseihen.

  4. 4

    Dieser Fonds ist die Basis für Suppen, Saucen, Eintöpfe, Laibchen und Dips.