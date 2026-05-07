Polenta-Rote-Rüben-Laibchen auf gebratenem Chinakohl
Diese Polenta-Rote-Rüben-Laibchen auf gebratenem Chinakohl vereinen Erdigkeit, Röstaromen und feine Würze.
Zutaten für die Laibchen
- 250 g Rote Rüben
- 200 g Polenta
- 350 ml Basenfonds
- 350 ml Pflanzlicher Drink (Hafer oder Soja)
- 1 Messerspitze Kurkumapulver
- 1 Schuss Fermentierte Würzsauce
- 5 EL Rapskernöl
- 1 EL Kürbiskernmehl
- 2 EL Kren gerieben
- 1 EL Petersilie gehackt
- 1 TL Rosmarin
- 1 Messerspitze Muskatnuss gerieben
- 1 TL Kräutersalz
Zubereitung Laibchen
- 1
Rote Rüben mit Schale in reichlich Wasser weich kochen oder im Dampfgarer weich dämpfen.
- 2
Inzwischen den Basenfonds und pflanzlichen Drink mit Rosmarin, geriebener Muskatnuss und Kurkumapulver aufkochen, Hitze reduzieren, Polenta einrühren, 3 Minuten zugedeckt köcheln lassen.
- 3
Kräutersalz und fermentierte Würzsauce dazugeben, zugedeckt 10 Minuten nachziehen lassen. Nun die gekochten weichen Roten Rüben schälen und grob raspeln.
- 4
Den gekochten Polenta, Rapskernöl, Kürbiskernmehl, geriebenen Kren und gehackte Petersilie dazugeben.
- 5
Die Masse nun gut verrühren und kühl stellen. Backrohr auf 210 °C Ober- und Unterhitze (Heißluft 200 °C) vorheizen.
- 6
Laibchen formen, auf beöltes Backblech geben und im Rohr 8-10 Minuten backen.
Zutaten für den gebratenen Chinakohl
- 900 g Chinakohl
- 5 EL Olivenöl
- 1 EL Rosa Pfefferkörner
- 1 EL Sesam
- 4 EL fermentierte Würzsauce
- 100 ml Pflanzliche Sauerrahmalternative
- 30 g Kürbiskerne geröstet
- 50 g Sprossen
- 2 EL Leinöl
Zubereitung gebratener Chinakohl
- 1
Chinakohl der Länge nach halbieren, Strunk entfernen und in große Würfel schneiden.
- 2
In heißem Olivenöl 3 Minuten anbraten.
- 3
Rosa Pfefferkörner, Sesam, fermentierte Würzsauce und Sesamöl dazugeben, nochmals gut durchschwenken.
- 4
Auf Teller anrichten. Die fertigen Laibchen draufsetzen. Mit pflanzlicher Sauerrahmalternative, gerösteten Kürbiskernen und Sprossen garnieren. Zum Schluss mit Leinöl beträufeln.