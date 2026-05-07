Polenta-Rote-Rüben-Laibchen auf gebratenem Chinakohl

1 Rote Rüben mit Schale in reichlich Wasser weich kochen oder im Dampfgarer weich dämpfen.

2 Inzwischen den Basenfonds und pflanzlichen Drink mit Rosmarin, geriebener Muskatnuss und Kurkumapulver aufkochen, Hitze reduzieren, Polenta einrühren, 3 Minuten zugedeckt köcheln lassen.

3 Kräutersalz und fermentierte Würzsauce dazugeben, zugedeckt 10 Minuten nachziehen lassen. Nun die gekochten weichen Roten Rüben schälen und grob raspeln.

4 Den gekochten Polenta, Rapskernöl, Kürbiskernmehl, geriebenen Kren und gehackte Petersilie dazugeben.

5 Die Masse nun gut verrühren und kühl stellen. Backrohr auf 210 °C Ober- und Unterhitze (Heißluft 200 °C) vorheizen.