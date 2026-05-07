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Polenta-Rote-Rüben-Laibchen auf gebratenem Chinakohl

Diese Polenta-Rote-Rüben-Laibchen auf gebratenem Chinakohl vereinen Erdigkeit, Röstaromen und feine Würze.

Rote Rüben Polenta Laibchen auf Chinakohl zubereitet.
© Martin Huber
Rote Rüben Polenta Laibchen auf Chinakohl zubereitet.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:45 min

Zutaten für die Laibchen

  • 250 g Rote Rüben
  • 200 g Polenta
  • 350 ml Basenfonds
  • 350 ml Pflanzlicher Drink (Hafer oder Soja)
  • 1 Messerspitze Kurkumapulver
  • 1 Schuss Fermentierte Würzsauce
  • 5 EL Rapskernöl
  • 1 EL Kürbiskernmehl
  • 2 EL Kren gerieben
  • 1 EL Petersilie gehackt
  • 1 TL Rosmarin
  • 1 Messerspitze Muskatnuss gerieben
  • 1 TL Kräutersalz

Zubereitung Laibchen

  1. 1

    Rote Rüben mit Schale in reichlich Wasser weich kochen oder im Dampfgarer weich dämpfen.

  2. 2

    Inzwischen den Basenfonds und pflanzlichen Drink mit Rosmarin, geriebener Muskatnuss und Kurkumapulver aufkochen, Hitze reduzieren, Polenta einrühren, 3 Minuten zugedeckt köcheln lassen.

  3. 3

    Kräutersalz und fermentierte Würzsauce dazugeben, zugedeckt 10 Minuten nachziehen lassen. Nun die gekochten weichen Roten Rüben schälen und grob raspeln.

  4. 4

    Den gekochten Polenta, Rapskernöl, Kürbiskernmehl, geriebenen Kren und gehackte Petersilie dazugeben.

  5. 5

    Die Masse nun gut verrühren und kühl stellen. Backrohr auf 210 °C Ober- und Unterhitze (Heißluft 200 °C) vorheizen.

  6. 6

    Laibchen formen, auf beöltes Backblech geben und im Rohr 8-10 Minuten backen.

Zutaten für den gebratenen Chinakohl

  • 900 g Chinakohl
  • 5 EL Olivenöl
  • 1 EL Rosa Pfefferkörner
  • 1 EL Sesam
  • 4 EL fermentierte Würzsauce
  • 100 ml Pflanzliche Sauerrahmalternative
  • 30 g Kürbiskerne geröstet
  • 50 g Sprossen
  • 2 EL Leinöl

Zubereitung gebratener Chinakohl

  1. 1

    Chinakohl der Länge nach halbieren, Strunk entfernen und in große Würfel schneiden.

  2. 2

    In heißem Olivenöl 3 Minuten anbraten.

  3. 3

    Rosa Pfefferkörner, Sesam, fermentierte Würzsauce und Sesamöl dazugeben, nochmals gut durchschwenken.

  4. 4

    Auf Teller anrichten. Die fertigen Laibchen draufsetzen. Mit pflanzlicher Sauerrahmalternative, gerösteten Kürbiskernen und Sprossen garnieren. Zum Schluss mit Leinöl beträufeln.