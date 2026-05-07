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Karpfensulz

Feine Karpfensulz mit Wurzelgemüse und Kräutern – eine klassische Vorspeise modern interpretiert. Leicht, aromatisch und perfekt für festliche Anlässe oder als elegante kalte Fischspeise.

Symbolbild
© Stefan Schweihofer auf Pixabay
Symbolbild
Gesamtzeit:45 min

Zutaten für die Karpfensulz

  • 0,25 kg Karpfenfilet, ohne Haut
  • 10 dag geräuchertes Forellenfilet
  • 4 dl Gemüsesuppe
  • 5 Blatt Gelatine
  • 10 dag Wurzelgemüse (Karotte, Sellerie, Petersilwurzel etc.), geputzt gewogen
  • milder Weißweinessig
  • Petersilie
  • Dillkraut (TK)
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Karpfensulz

  1. 1

    Eine kleine Terrinenform mit Frischhaltefolie auslegen. In den Kühlschrank stellen.

  2. 2

    Das Gemüse in feine Streifen schneiden. Gemüsesuppe erhitzen, das Gemüse darin gar kochen. Salzen und pfeffern.

  3. 3

    Das in Stücke geschnittene Karpfenfilet ca. fünf Minuten im Sud ziehen lassen. Fisch aus dem Sud heben. Den Sud durch ein Sieb gießen und mit einem Spritzer Essig abschmecken.

  4. 4

    Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Ausdrücken und im warmen Sud auflösen. Einige Petersilienblättchen auf dem Boden der Terrinenform verteilen. Wenig Sud in die Form gießen und fest werden lassen.

  5. 5

    Das Forellenfilet in Stücke teilen. Gemüse mit Dillkraut und gehackter Petersilie vermengen. Mit den Fischstücken in die Form schichten. Sud dazwischenträufeln und mit Sud abschließen.

  6. 6

    Für mindestens sechs Stunden in den Kühlschrank stellen. Auf ein Brett stürzen und in Scheiben schneiden. Mit Kräuterrahm und Vogerlsalat anrichten.