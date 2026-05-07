Karpfensulz

1 Eine kleine Terrinenform mit Frischhaltefolie auslegen. In den Kühlschrank stellen.

2 Das Gemüse in feine Streifen schneiden. Gemüsesuppe erhitzen, das Gemüse darin gar kochen. Salzen und pfeffern.

3 Das in Stücke geschnittene Karpfenfilet ca. fünf Minuten im Sud ziehen lassen. Fisch aus dem Sud heben. Den Sud durch ein Sieb gießen und mit einem Spritzer Essig abschmecken.

4 Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Ausdrücken und im warmen Sud auflösen. Einige Petersilienblättchen auf dem Boden der Terrinenform verteilen. Wenig Sud in die Form gießen und fest werden lassen.

5 Das Forellenfilet in Stücke teilen. Gemüse mit Dillkraut und gehackter Petersilie vermengen. Mit den Fischstücken in die Form schichten. Sud dazwischenträufeln und mit Sud abschließen.