Karpfensulz
Feine Karpfensulz mit Wurzelgemüse und Kräutern – eine klassische Vorspeise modern interpretiert. Leicht, aromatisch und perfekt für festliche Anlässe oder als elegante kalte Fischspeise.
Zutaten für die Karpfensulz
- 0,25 kg Karpfenfilet, ohne Haut
- 10 dag geräuchertes Forellenfilet
- 4 dl Gemüsesuppe
- 5 Blatt Gelatine
- 10 dag Wurzelgemüse (Karotte, Sellerie, Petersilwurzel etc.), geputzt gewogen
- milder Weißweinessig
- Petersilie
- Dillkraut (TK)
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Karpfensulz
- 1
Eine kleine Terrinenform mit Frischhaltefolie auslegen. In den Kühlschrank stellen.
- 2
Das Gemüse in feine Streifen schneiden. Gemüsesuppe erhitzen, das Gemüse darin gar kochen. Salzen und pfeffern.
- 3
Das in Stücke geschnittene Karpfenfilet ca. fünf Minuten im Sud ziehen lassen. Fisch aus dem Sud heben. Den Sud durch ein Sieb gießen und mit einem Spritzer Essig abschmecken.
- 4
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Ausdrücken und im warmen Sud auflösen. Einige Petersilienblättchen auf dem Boden der Terrinenform verteilen. Wenig Sud in die Form gießen und fest werden lassen.
- 5
Das Forellenfilet in Stücke teilen. Gemüse mit Dillkraut und gehackter Petersilie vermengen. Mit den Fischstücken in die Form schichten. Sud dazwischenträufeln und mit Sud abschließen.
- 6
Für mindestens sechs Stunden in den Kühlschrank stellen. Auf ein Brett stürzen und in Scheiben schneiden. Mit Kräuterrahm und Vogerlsalat anrichten.