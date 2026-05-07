Bratapfeleis

1 Marzipan mit einem Schuss Rum, etwas geriebener Orangenschale und Zimtpulver vermengen.

2 Kerngehäuse der Äpfel ausstechen und die Äpfel in eine Auflaufform setzen. Mit etwas Apfelsaft untergießen. Die Äpfel mit flüssiger Butter bestreichen und für eine Dreiviertelstunde ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Abkühlen lassen und durch die flotte Lotte drehen. Mit etwas Garflüssigkeit vermengen. Schlagobers und Milch mit dem Vanillemark aufkochen.

3 Dotter mit etwas Zucker über Dunst cremig aufschlagen. Rahmmilch einrühren und so lange in Achterschleifen weiterrühren, bis die Masse eine cremige Konsistenz bekommt. (Tipp: Damit das Ganze nicht gerinnt, darauf achten, dass die Creme nicht heißer als 90 Grad wird).