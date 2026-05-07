Zander auf Rotweinlinsen

2

Am nächsten Tag Zwiebeln, Paradeiser, Sellerie und Knoblauch klein würfeln. Zwiebeln in Olivenöl anschwitzen. Paradeiser, Sellerie, Knoblauch und die Linsen dazugeben. Andünsten und mit Rotwein ablöschen. Aufkochen und sofort die Hitze reduzieren. Zugedeckt 30 bis 50 Minuten (je nach Art und Alter der Linsen) garen. Nach und nach den Kalbsfond und die Gemüsesuppe untermengen. Zehn Minuten vor Ende der Kochzeit den Deckel entfernen. Zum Schluss mit einem Spritzer Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.