Zander auf Rotweinlinsen
Zart gebratener Zander mit knuspriger Haut auf aromatischen Rotweinlinsen – ein elegantes Fischgericht mit Tiefe. Herzhaft, ausgewogen und ideal für Genießer, die regionale Küche modern interpretiert lieben.
Zutaten für den Zander auf Rotweinlinsen
- 30 dag Berglinsen
- 1 Zwiebel(n)
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 10 dag Sellerie
- 4 getrocknete Paradeiser in Öl
- 2 dl kräftiger Rotwein
- 2 dl Kalbsfond
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 2 dl Gemüsesuppe
- Olivenöl
- Balsamico- oder Himbeeressig
- 4 Zanderfilets mit Haut à 18 dag
Zubereitung Zander auf Rotweinlinsen
- 1
Linsen waschen und am Vorabend in Wasser einweichen.
- 2
Am nächsten Tag Zwiebeln, Paradeiser, Sellerie und Knoblauch klein würfeln. Zwiebeln in Olivenöl anschwitzen. Paradeiser, Sellerie, Knoblauch und die Linsen dazugeben. Andünsten und mit Rotwein ablöschen. Aufkochen und sofort die Hitze reduzieren. Zugedeckt 30 bis 50 Minuten (je nach Art und Alter der Linsen) garen. Nach und nach den Kalbsfond und die Gemüsesuppe untermengen. Zehn Minuten vor Ende der Kochzeit den Deckel entfernen. Zum Schluss mit einem Spritzer Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.
- 3
Fischfilets salzen, pfeffern und in Olivenöl auf der Hautseite anbraten. Nach einigen Minuten wenden, die Pfanne von der Herdplatte ziehen und die Filets fertiggaren. Auf den Linsen anrichten. Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden will, röstet mit den Zwiebeln 1 EL Paradeismark an. Anstelle von Rotwein wird dann mit Kalbsfond abgelöscht.