Irish Stew

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Die Lammschulter in gulaschgroße Würfel schneiden. Die Zwiebeln halbieren und in nicht zu dünne halbe Ringe schneiden. Karotten und gelbe Rüben schräg in Scheiben schneiden. Die Erdäpfel je nach Größe der Länge nach halbieren oder vierteln. Die Hälften bzw. Viertel in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Die Thymianblättchen von den Stängeln streifen. In einem großen, schweren Topf Karotten, gelbe Rüben, Erdäpfel und Fleisch einschichten. Die einzelnen Lagen mit Salz, Pfeffer und Thymianblättchen würzen. Lorbeerblätter und Rosmarinzweige dazulegen. Mit Suppe aufgießen. Zugedeckt aufkochen und dann bei kleiner Flamme etwa 80 Minuten garen. Darauf achten, dass der Eintopf nicht sprudelnd kocht, sondern nur leicht köchelt.