Weißkraut-Eintopf

Mit einem Eintopf kann man kaum etwas falsch machen: Er wärmt, hält ordentlich satt und man kann natürlich bei den Zutaten immer wieder ein wenig jonglieren.

© Carletto Ferrari www.carletto.at Wärmend, sättigend, gesund und voller Vitamine

Gesamtzeit: 28 min