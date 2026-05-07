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Weißkraut-Eintopf

Mit einem Eintopf kann man kaum etwas falsch machen: Er wärmt, hält ordentlich satt und man kann natürlich bei den Zutaten immer wieder ein wenig jonglieren.

Wärmend, sättigend, gesund und voller Vitamine
© Carletto Ferrari www.carletto.at
Wärmend, sättigend, gesund und voller Vitamine
Gesamtzeit:28 min

Zutaten für den Weißkraut-Eintopf

  • 1 große, rote Zwiebel
  • 300 g Kartoffeln
  • 2 Karotten
  • 150 g Sellerie
  • 500 g Weißkraut
  • 200 g Räuchertofu
  • 4 EL Öl
  • 1 EL Tomatenmark
  • 1 TL Kümmel
  • 1 l gekochte Gemüsesuppe klar
  • 3 EL Sojasauce
  • 1 Stk. Lorbeer
  • 2 EL SONNENTOR Wintergemüse Gewürz
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Weißkraut-Eintopf

  1. 1

    Zwiebel und Kartoffeln schälen und würfeln. Karotten und Sellerie waschen, putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Weißkraut waschen, putzen und in Streifen schneiden. Tofu würfeln.

  2. 2

    Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel, Kartoffeln und Gemüse (bis auf das Weißkraut) anrösten. Tomatenmark und Kümmel mit anrösten, mit Suppe ablöschen. Sojasauce und ein Lorbeerblatt hinzugeben, den Eintopf mit Wintergemüse Gewürz, Salz und Pfeffer würzen und für 15 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln lassen.

  3. 3

    Weißkraut hinzugeben, einige Minuten köcheln lassen. Den Lorbeer entfernen und den Eintopf in Schüsseln anrichten. Den Tofu in einer Pfanne in Öl anbraten und im Eintopf servieren.