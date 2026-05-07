Reisauflauf mit Äpfeln
Ein klassischer Reisauflauf neu interpretiert: cremiger Milchreis trifft auf fruchtige Äpfel und feine Vanillenoten. Perfekt als süßes Hauptgericht oder Dessert aus dem Ofen – unkompliziert, aromatisch und zeitlos gut.
Zutaten für den Reisauflauf mit Äpfeln
- 15 dag Reis
- 6 dl Milch
- 0,5 unbehandelte Zitrone
- 1 Pck. Vanillezucker
- 5 Eier
- Backzucker
- 1 Prise Salz
- 5 dag Butter
- 0,5 kg Äpfel
- Apfelsaft bzw. Weißwein
- Biskuit- oder Biskottenbrösel
- Himbeersaft bzw. -püree
- 0,5 l Wasser
Zubereitung Reisauflauf mit Äpfeln
- 1
Den Reis in Wasser aufkochen. Nach drei Minuten abseihen und mit kaltem Wasser abschwemmen.
- 2
Die Zitronenschale abreiben. Den Saft auspressen. Milch, Butter, Zitronenschale, Vanillezucker und Salz aufkochen. Den Reis dazugeben. Bei wenig Hitze ausquellen lassen.
- 3
Die Äpfel schälen, in kleine Würfel schneiden und entkernen. In einen Topf geben, Zitronensaft darüber träufeln und mit Zucker bestreuen. Wenig Weißwein bzw. Apfelsaft dazugießen. Bei wenig Hitze garen.
- 4
Die Eier trennen. Die Dotter mit Zucker schaumig schlagen. Die Eiklar mit Zucker steif schlagen. Die Dottermasse unter den Reis rühren. Den Schnee unterziehen.
- 5
Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit Biskottenbröseln ausstreuen. Die Hälfte der Reismasse einfüllen. Die Äpfelwürfel darauf verteilen. Mit dem restlichen Reis abdecken.
- 6
Ins 160 Grad heiße Rohr schieben und eine Stunde backen. Mit Himbeersaft servieren.