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Reisauflauf mit Äpfeln

Ein klassischer Reisauflauf neu interpretiert: cremiger Milchreis trifft auf fruchtige Äpfel und feine Vanillenoten. Perfekt als süßes Hauptgericht oder Dessert aus dem Ofen – unkompliziert, aromatisch und zeitlos gut.

Symbolbild
© Hans auf Pixabay
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Gesamtzeit:1 h 40 min

Zutaten für den Reisauflauf mit Äpfeln

  • 15 dag Reis
  • 6 dl Milch
  • 0,5 unbehandelte Zitrone
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 5 Eier
  • Backzucker
  • 1 Prise Salz
  • 5 dag Butter
  • 0,5 kg Äpfel
  • Apfelsaft bzw. Weißwein
  • Biskuit- oder Biskottenbrösel
  • Himbeersaft bzw. -püree
  • 0,5 l Wasser

Zubereitung Reisauflauf mit Äpfeln

  1. 1

    Den Reis in Wasser aufkochen. Nach drei Minuten abseihen und mit kaltem Wasser abschwemmen.

  2. 2

    Die Zitronenschale abreiben. Den Saft auspressen. Milch, Butter, Zitronenschale, Vanillezucker und Salz aufkochen. Den Reis dazugeben. Bei wenig Hitze ausquellen lassen.

  3. 3

    Die Äpfel schälen, in kleine Würfel schneiden und entkernen. In einen Topf geben, Zitronensaft darüber träufeln und mit Zucker bestreuen. Wenig Weißwein bzw. Apfelsaft dazugießen. Bei wenig Hitze garen.

  4. 4

    Die Eier trennen. Die Dotter mit Zucker schaumig schlagen. Die Eiklar mit Zucker steif schlagen. Die Dottermasse unter den Reis rühren. Den Schnee unterziehen.

  5. 5

    Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit Biskottenbröseln ausstreuen. Die Hälfte der Reismasse einfüllen. Die Äpfelwürfel darauf verteilen. Mit dem restlichen Reis abdecken.

  6. 6

    Ins 160 Grad heiße Rohr schieben und eine Stunde backen. Mit Himbeersaft servieren.