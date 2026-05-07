Reisauflauf mit Äpfeln

1 Den Reis in Wasser aufkochen. Nach drei Minuten abseihen und mit kaltem Wasser abschwemmen.

2 Die Zitronenschale abreiben. Den Saft auspressen. Milch, Butter, Zitronenschale, Vanillezucker und Salz aufkochen. Den Reis dazugeben. Bei wenig Hitze ausquellen lassen.

3 Die Äpfel schälen, in kleine Würfel schneiden und entkernen. In einen Topf geben, Zitronensaft darüber träufeln und mit Zucker bestreuen. Wenig Weißwein bzw. Apfelsaft dazugießen. Bei wenig Hitze garen.

4 Die Eier trennen. Die Dotter mit Zucker schaumig schlagen. Die Eiklar mit Zucker steif schlagen. Die Dottermasse unter den Reis rühren. Den Schnee unterziehen.

5 Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit Biskottenbröseln ausstreuen. Die Hälfte der Reismasse einfüllen. Die Äpfelwürfel darauf verteilen. Mit dem restlichen Reis abdecken.