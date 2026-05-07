Lachsforelle in der Salzkruste
Saftig gegarte Lachsforelle in aromatischer Salzkruste – ein beeindruckendes Ofengericht mit Limette und frischen Kräutern. Perfekt für Gäste und besondere Anlässe: einfach zubereitet, intensiv im Geschmack und elegant serviert.
Zutaten für die Lachsforelle in der Salzkruste
- 1 Lachsforelle
- 2 Limetten
- 0,5 Bund Petersilie
- 0,5 Bund Zitronenthymian bzw. Thymian
- 3 kg grobes Meersalz
- 2 Eiklar
- schwarzer Pfeffer
- erstklassiges Olivenöl
Zubereitung Lachsforelle in der Salzkruste
- 1
Fisch innen und außen waschen und trocken tupfen. Flossen mit einer Schere abschneiden. Eine Limette in dünne Scheiben schneiden. Fisch innen und außen mit Pfeffer würzen. Die Limettenscheiben mit den Kräutern in die Bauchhöhle legen.
- 2
Meersalz, leicht verschlagenes Eiklar und ca. 5 cl Wasser gut vermengen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf Meersalz ca. 1 cm dick in der Form des Fisches - nur etwas größer - streichen. Den Fisch daraufsetzen und mit dem restlichen Salz zudecken, sodass er vollständig eingehüllt ist. Mit den Händen andrücken und glatt streichen. Den Fisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 50 Minuten garen.
- 3
Die Salzkruste vorsichtig mit einem Sägemesser aufschneiden und den Salzdeckel abheben. Die Haut entfernen und die Fischfilets von der Gräte lösen. Anrichten und mit Limettenöl beträufeln. Dazu den Saft einer Limette mit 3 bis 4 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer in ein Schraubglas geben und gut schütteln. Petersilerdäpfel und Blattspinat zum Fisch reichen.