Entenbrust

1 Haut der Entenbrustfilets mit einem Messer rautenförmig einschneiden. Honig und Lebkuchengewürz vermengen und die Entenhaut damit einreiben. Eine Stunde marinieren lassen.

2 Öl erhitzen. Auf der Hautseite fünf Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Fleisch wenden und weitere zwei Minuten bei milder Hitze braten. Salzen und pfeffern. Filets auf ein Backrohrgitter legen und ins 160 Grad heiße Backrohr schieben. Ein Abtropfblech darunterschieben.

3 Je nach Dicke der Filets 10 bis 15 Minuten fertiggaren. Wer Garen mit Niedrigtemperatur bevorzugt, schiebt die Entenbrustfilets nach dem Anbraten bei 100 Grad ins Backrohr und lässt sie eine Stunde garen.

4 Für die Sauce das Bratfett aus der Pfanne gießen und ein paar Tropfen frisches Öl zum Bratensatz gießen. Die gewürfelten Schalotten darin dünsten.