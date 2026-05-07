Kalbsschnitzel mit Champignons

1 Die Schalotten fein hacken. Die Champignons in Scheiben schneiden. Das Fleisch salzen, pfeffern und auf einer Seite dünn mit Senf bestreichen.

2 In einer Pfanne Butter erhitzen und die Schalotten darin anschwitzen. Die Champignons dazugeben und rösten, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Die Hitze reduzieren, Schlagobers dazugießen und bei wenig Hitze fertig garen. Salzen und pfeffern.

3 Je 1 EL Öl und Butter in einer zweiten Pfanne erhitzen. Das Fleisch bei nicht zu starker Hitze auf beiden Seiten goldbraun braten. Aus der Pfanne heben und warm stellen.

4 Das Bratfett abgießen, den Bratensatz mit etwas Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Etwas Suppe und Obers dazugießen und cremig einkochen lassen. (Tipp: Wer keinen Wein verwenden möchte, schmeckt die fertige Sauce mit ein paar Tropfen Zitronensaft ab.)