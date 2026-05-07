Hirsch-Butterschnitzel mit Flower Sprouts und Rotkraut

Das Rotkraut wird mit Rotwein, Orangen-, Apfel- und Birnensaft, Salz, Zucker, Lorbeer, Sternanis und Preiselbeeren gut vermischt und über Nacht im Kühlschrank mariniert.

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Anschließend in einen Topf geben und weichkochen. Mit Orangenzesten und Zimt abschmecken, bei Bedarf nachsalzen und mit einem Maizena-Wasser-Gemisch leicht binden.