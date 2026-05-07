Hirsch-Butterschnitzel mit Flower Sprouts und Rotkraut
Zartes Hirschfleisch, sanft in Butter gebraten, trifft auf aromatische Flower Sprouts und klassisches Rotkraut: Dieses elegante Wildgericht von Patrick Faist verbindet alpine Küche mit moderner Raffinesse.
Zutaten für das Rotkraut
- 1 kg Rotkraut (fein geschnitten)
- 0,5 l Rotwein
- 0,25 l Orangensaft
- 0,25 l Apfelsaft
- 0,25 l Birnensaft
- 3 EL Salz
- 3 EL Kristallzucker
- 2 Stk. Lorbeer
- 1 Stk. Sternanis
- 3 EL Preiselbeeren
- 1 Orange
- Zimt
- Maizena
Zubereitung Rotkraut
- 1
Das Rotkraut wird mit Rotwein, Orangen-, Apfel- und Birnensaft, Salz, Zucker, Lorbeer, Sternanis und Preiselbeeren gut vermischt und über Nacht im Kühlschrank mariniert.
- 2
Anschließend in einen Topf geben und weichkochen. Mit Orangenzesten und Zimt abschmecken, bei Bedarf nachsalzen und mit einem Maizena-Wasser-Gemisch leicht binden.
Zutaten für das Hirsch-Butterschnitzel
- 1 kg Hirschfleisch faschiert
- 1 Ei
- 1 Semmel (in feine Würfel geschnitten)
- 0,12 l Milch
- 1 Zwiebel (fein geschnitten)
- Butter
- 1 Zehe/n Knoblauch (gerieben)
- 1 Stk. Ingwer
- Salz
- Zitronenzesten
- Koriander (gemörsert)
- Piment (gemörsert)
- schwarzer Pfeffer (gemörsert)
Zubereitung Hirsch-Butterschnitzel
- 1
Die Zwiebeln in Butter glasig anbraten, Knoblauch und Ingwer zugeben und mit Milch aufgießen, danach die Semmelwürfel dazugeben und die Masse auskühlen lassen.
- 2
Anschließend alle Zutaten mit dem faschierten Hirschfleisch vermengen, mit Salz, Zitronenzesten und Gewürzen abschmecken, etwa 30 Minuten durchziehen lassen.
- 3
Zu Schnitzeln formen und langsam in Butter goldbraun herausbraten.
Zutaten für die Flower Sprouts
- Butter
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Flower Sprouts
- 1
Die Flower Sprouts werden halbiert, in einer Pfanne in Butter knusprig angebraten und zum Schluss mit Salz und Pfeffer gewürzt.