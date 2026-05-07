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Hirsch-Butterschnitzel mit Flower Sprouts und Rotkraut

Zartes Hirschfleisch, sanft in Butter gebraten, trifft auf aromatische Flower Sprouts und klassisches Rotkraut: Dieses elegante Wildgericht von Patrick Faist verbindet alpine Küche mit moderner Raffinesse.

© Stefan Pajman
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Gesamtzeit:1 h 15 min

Zutaten für das Rotkraut

  • 1 kg Rotkraut (fein geschnitten)
  • 0,5 l Rotwein
  • 0,25 l Orangensaft
  • 0,25 l Apfelsaft
  • 0,25 l Birnensaft
  • 3 EL Salz
  • 3 EL Kristallzucker
  • 2 Stk. Lorbeer
  • 1 Stk. Sternanis
  • 3 EL Preiselbeeren
  • 1 Orange
  • Zimt
  • Maizena

Zubereitung Rotkraut

  1. 1

    Das Rotkraut wird mit Rotwein, Orangen-, Apfel- und Birnensaft, Salz, Zucker, Lorbeer, Sternanis und Preiselbeeren gut vermischt und über Nacht im Kühlschrank mariniert.

  2. 2

    Anschließend in einen Topf geben und weichkochen. Mit Orangenzesten und Zimt abschmecken, bei Bedarf nachsalzen und mit einem Maizena-Wasser-Gemisch leicht binden.

Zutaten für das Hirsch-Butterschnitzel

  • 1 kg Hirschfleisch faschiert
  • 1 Ei
  • 1 Semmel (in feine Würfel geschnitten)
  • 0,12 l Milch
  • 1 Zwiebel (fein geschnitten)
  • Butter
  • 1 Zehe/n Knoblauch (gerieben)
  • 1 Stk. Ingwer
  • Salz
  • Zitronenzesten
  • Koriander (gemörsert)
  • Piment (gemörsert)
  • schwarzer Pfeffer (gemörsert)

Zubereitung Hirsch-Butterschnitzel

  1. 1

    Die Zwiebeln in Butter glasig anbraten, Knoblauch und Ingwer zugeben und mit Milch aufgießen, danach die Semmelwürfel dazugeben und die Masse auskühlen lassen.

  2. 2

    Anschließend alle Zutaten mit dem faschierten Hirschfleisch vermengen, mit Salz, Zitronenzesten und Gewürzen abschmecken, etwa 30 Minuten durchziehen lassen.

  3. 3

    Zu Schnitzeln formen und langsam in Butter goldbraun herausbraten.

Zutaten für die Flower Sprouts

  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung Flower Sprouts

  1. 1

    Die Flower Sprouts werden halbiert, in einer Pfanne in Butter knusprig angebraten und zum Schluss mit Salz und Pfeffer gewürzt.