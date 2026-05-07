Risotto auf Piemonteser Art

1 Reichlich Salzwasser aufkochen, den Reis einrieseln lassen und bissfest kochen. Das dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Während der Reis kocht, den „soffritto“ zubereiten. Dazu den Knoblauch sehr fein hacken. Butter und Olivenöl erhitzen, vom Feuer ziehen und die Petersilie mit dem Knoblauch untermengen. Leicht salzen. Den Reis abgießen und sofort in eine vorgewärmte Schüssel geben.

2 Dreiviertel vom Parmesan behutsam mit dem Reis vermengen. Den „soffritto“ nochmals auf die heiße Herdplatte stellen, aufschäumen und sofort über den Reis gießen. Mit Pfeffer aus der Mühle und restlichem Parmesan anrichten.