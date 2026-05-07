Risotto auf Piemonteser Art
Klassisches Risotto auf piemontesische Art – puristisch, cremig und voller Parmesan-Aroma. Ein elegantes italienisches Reisgericht mit Butter, Petersilie und optionalen Trüffeln oder Steinpilzen.
Zutaten für das Risotto auf Piemonteser Art
- 40 dag Risotto-Reis (vorzugsweise Vialone)
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 10 dag Parmesan frisch gerieben
- 3 EL gehackte Petersilie
- Butter
- Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Risotto auf Piemonteser Art
- 1
Reichlich Salzwasser aufkochen, den Reis einrieseln lassen und bissfest kochen. Das dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Während der Reis kocht, den „soffritto“ zubereiten. Dazu den Knoblauch sehr fein hacken. Butter und Olivenöl erhitzen, vom Feuer ziehen und die Petersilie mit dem Knoblauch untermengen. Leicht salzen. Den Reis abgießen und sofort in eine vorgewärmte Schüssel geben.
- 2
Dreiviertel vom Parmesan behutsam mit dem Reis vermengen. Den „soffritto“ nochmals auf die heiße Herdplatte stellen, aufschäumen und sofort über den Reis gießen. Mit Pfeffer aus der Mühle und restlichem Parmesan anrichten.
- 3
Wer im Sommer Steinpilze eingefroren hat, kann dieses Gericht mit diesen veredeln. Dazu Olivenöl mit einigen Thymian oder Rosmarinzweigen erhitzen, die noch gefrorenen Steinpilze einlegen und auf beiden Seiten goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eine besondere Variante: über den Reis Trüffelspäne streuen. In diesem Fall sollten Sie den Knoblauch beim „soffritto“ unbedingt weglassen.