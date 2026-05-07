Cremiges Hühnercurry mit Reis und Gemüse

1 Der Reis wird nach Packungsanleitung in Salzwasser gekocht und warm gehalten.

2 Währenddessen wird das Hühnerfleisch in mundgerechte Stücke geschnitten, die Zwiebel fein gehackt und Knoblauch sowie Ingwer klein geschnitten. In einer großen Pfanne wird das Öl erhitzt und die Zwiebel glasig gedünstet. Knoblauch und Ingwer werden kurz mitgebraten, anschließend kommen Currypulver, Kurkuma und Paprikapulver dazu.

3 Das Hühnerfleisch wird zugegeben und rundum angebraten. Danach werden Zucchini und Paprika untergehoben und kurz mitgegart. Kokosmilch und Fond werden eingegossen und das Curry köchelt bei mittlerer Hitze etwa 15 bis 20 Minuten, bis das Fleisch zart ist und die Sauce cremig wird.