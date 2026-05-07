Cremiges Hühnercurry mit Reis und Gemüse
Curry gilt seit jeher als klassisches Wohlfühlgericht für kalte Tage. Die Kombination aus Gewürzen wie Kurkuma, Ingwer und Knoblauch sorgt nicht nur für Tiefe und Aroma, sondern wirkt auch wärmend auf den Organismus.
Zutaten für das cremige Hühnercurry mit Reis und Gemüse
- 500 g Hühnerbrustfilet
- 1 Zwiebel
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 2 cm großes Stück Ingwer
- 2 EL neutrales Öl oder Kokosöl
- 2 EL mildes Currypulver
- 1 TL Kurkuma
- 1 TL Paprikapulver edelsüß
- 400 ml Kokosmilch
- 150 ml Gemüse- oder Hühnerfond
- 1 Zucchini
- 1 rote Paprika
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- optional Chili
- 250 g Basmati- oder Jasminreis
- für das Topping: Kirschtomaten, Radieschen, frische Kräuter oder Sprossen
Zubereitung cremiges Hühnercurry mit Reis und Gemüse
- 1
Der Reis wird nach Packungsanleitung in Salzwasser gekocht und warm gehalten.
- 2
Währenddessen wird das Hühnerfleisch in mundgerechte Stücke geschnitten, die Zwiebel fein gehackt und Knoblauch sowie Ingwer klein geschnitten. In einer großen Pfanne wird das Öl erhitzt und die Zwiebel glasig gedünstet. Knoblauch und Ingwer werden kurz mitgebraten, anschließend kommen Currypulver, Kurkuma und Paprikapulver dazu.
- 3
Das Hühnerfleisch wird zugegeben und rundum angebraten. Danach werden Zucchini und Paprika untergehoben und kurz mitgegart. Kokosmilch und Fond werden eingegossen und das Curry köchelt bei mittlerer Hitze etwa 15 bis 20 Minuten, bis das Fleisch zart ist und die Sauce cremig wird.
- 4
Zum Schluss wird mit Salz, Pfeffer und optional Chili abgeschmeckt. Serviert wird das Curry mit Reis und frischen Tomaten- und Radieschentoppings.