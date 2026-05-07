Rohnenragout

1 Die Rohnen schälen und in Spalten schneiden. Dazu am besten Küchenhandschuhe anziehen. (Die Rohnen färben die Finger stark.)

2 Die Zwiebel in dünne Spalten schneiden und in etwas Butter andünsten. Die Rohnen dazugeben und mit so viel Suppe aufgießen, dass das Gemüse etwa 1 cm mit Flüssigkeit bedeckt ist. Zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten garen – das hängt von der Größe der Stücke ab. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Die Äpfel schälen, ebenfalls in dünne Spalten schneiden, dabei das Kerngehäuse entfernen. Zucker in einer Pfanne leicht (hellbraun) karamellisieren. Mit einem Spritzer Apfelsaft ablöschen und so lange kochen lassen, bis sich der Karamell gelöst hat. Die Apfelspalten einlegen und eine Minute dünsten. Zu den Rohnen geben und kurz mitgaren.