Erdäpfelauflauf

1 Die Erdäpfel am Vortag mit der Schale weich kochen. Über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag schälen und grob reiben. In eine Schüssel geben. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen.

2 Knoblauch und Zwiebeln fein hacken, den Speck klein würfeln. Zuerst den Speck in einer Mischung aus Butter und Öl anbraten, dann Knoblauch und Zwiebeln dazugeben und weitere fünf Minuten rösten. Auskühlen lassen.

3 Den Bergkäse grob reiben. Den Frischkäse in kleine Stücke zerteilen. Die Kräuter klein schneiden. Zwiebeln, Speck, Petersilie, Schnittlauch, Kümmel, Käse und Eier vorsichtig mit den Erdäpfeln vermengen. Nicht kneten, das Ganze sollte möglichst locker bleiben. Noch einmal abschmecken.