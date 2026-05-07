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Lammeintopf

Zart geschmortes Lamm vereint sich mit aromatischen Kräutern und herzhaftem Gemüse zu einem tiefwürzigen Eintopf. Wärmend, rustikal und voller Geschmack – ein Klassiker für gemütliche Genussmomente.

Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten für den Lammeintopf

  • 1 kg Lammfleisch aus der Keule oder Schulter
  • 5 mittelgroße Zwiebeln
  • 5 große Erdäpfel
  • 1 Bund Petersilie
  • 4 Zehe/n Knoblauch
  • 4 Paradeiser aus der Dose
  • getrockneter Thymian
  • getrockneter Rosmarin
  • Paradeismark
  • evtl. Peperoncini
  • Butter
  • Olivenöl
  • Salz
  • schwarzer Pfeffer

Zubereitung Lammeintopf

  1. 1

    Das Lammfleisch in gulaschgroße Würfel, die Zwiebeln und Paradeiser in dickere Scheiben schneiden. Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Petersilie klein schneiden.

  2. 2

    Das Paradeismark mit einem Glas lauwarmem Wasser verrühren. Salzen. Mit drei Viertel der Petersilie, Thymian und Rosmarin kräftig würzen.

  3. 3

    Die Fleischwürfel in einer Mischung aus Butter und Öl in einem großen Topf portionsweise anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebeln dazugeben und mit anbraten.

  4. 4

    Die Erdäpfel dazugeben, kurz durchrösten. Die Paradeiser dazugeben und das verdünnte, gewürzte Paradeismark darübergießen.

  5. 5

    Wer etwas Schärfe mag, kann noch getrocknete Peperoncini dazugeben.

  6. 6

    Den Eintopf zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei mittlerer Hitze garen lassen. Wenn nötig, noch etwas Wasser dazugießen. Die restliche Petersilie vor dem Servieren darüberstreuen.