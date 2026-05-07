Lammeintopf

1 Das Lammfleisch in gulaschgroße Würfel, die Zwiebeln und Paradeiser in dickere Scheiben schneiden. Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Petersilie klein schneiden.

2 Das Paradeismark mit einem Glas lauwarmem Wasser verrühren. Salzen. Mit drei Viertel der Petersilie, Thymian und Rosmarin kräftig würzen.

3 Die Fleischwürfel in einer Mischung aus Butter und Öl in einem großen Topf portionsweise anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebeln dazugeben und mit anbraten.

4 Die Erdäpfel dazugeben, kurz durchrösten. Die Paradeiser dazugeben und das verdünnte, gewürzte Paradeismark darübergießen.

5 Wer etwas Schärfe mag, kann noch getrocknete Peperoncini dazugeben.