Lammeintopf
Zart geschmortes Lamm vereint sich mit aromatischen Kräutern und herzhaftem Gemüse zu einem tiefwürzigen Eintopf. Wärmend, rustikal und voller Geschmack – ein Klassiker für gemütliche Genussmomente.
Zutaten für den Lammeintopf
- 1 kg Lammfleisch aus der Keule oder Schulter
- 5 mittelgroße Zwiebeln
- 5 große Erdäpfel
- 1 Bund Petersilie
- 4 Zehe/n Knoblauch
- 4 Paradeiser aus der Dose
- getrockneter Thymian
- getrockneter Rosmarin
- Paradeismark
- evtl. Peperoncini
- Butter
- Olivenöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung Lammeintopf
- 1
Das Lammfleisch in gulaschgroße Würfel, die Zwiebeln und Paradeiser in dickere Scheiben schneiden. Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Petersilie klein schneiden.
- 2
Das Paradeismark mit einem Glas lauwarmem Wasser verrühren. Salzen. Mit drei Viertel der Petersilie, Thymian und Rosmarin kräftig würzen.
- 3
Die Fleischwürfel in einer Mischung aus Butter und Öl in einem großen Topf portionsweise anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebeln dazugeben und mit anbraten.
- 4
Die Erdäpfel dazugeben, kurz durchrösten. Die Paradeiser dazugeben und das verdünnte, gewürzte Paradeismark darübergießen.
- 5
Wer etwas Schärfe mag, kann noch getrocknete Peperoncini dazugeben.
- 6
Den Eintopf zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei mittlerer Hitze garen lassen. Wenn nötig, noch etwas Wasser dazugießen. Die restliche Petersilie vor dem Servieren darüberstreuen.